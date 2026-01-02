Sokkoló részletek: ez okozhatta Tommy Lee Jones lányának halálát

Nemrégiben érkezett a tragikus hír, hogy újév első napján elhunyt a legendás Tommy Lee Jones lánya. A színésznőként is ismert Victoriára egy kaliforniai szállodában találtak rá, és akit a kiérkező mentősök a helyszínen megvizsgáltak, majd halottnak nyilvánítottak. A halál oka egyelőre nem publikus, a segélyhívás tartalma és a rendőrségi tapasztalatok alapján viszont már a helyszínre induláskor is súlyos kábítószeres túladagolás lehetőségével számoltak.

Tommy Jones Lee lánya újév első napján vesztette életét / Fotó: David Livingston / Getty Images

Ez okozhatta Tommy Lee Jones lányának tragédiáját

A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett be, ami már önmagában is súlyos állapotra utal.

A San Franciscó-i rendőrség szóvivője a TMZ-nek erősítette meg, hogy hajnali 3 óra 14 perckor érkeztek a hotelhez, ahol a mentősök már megállapították a halál beálltát. A halottkém a helyszínen vizsgálódott, az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hivatalos halálok még nem ismert - írja a Mandiner.

A New York Post volt az, amely jóval árnyaltabb képet rajzolt Victoria Jones előéletéről. A lapnak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg.