Sokkoló részletek: ez okozhatta Tommy Lee Jones lányának halálát

Nemrégiben érkezett a tragikus hír, hogy újév első napján elhunyt a legendás Tommy Lee Jones lánya. A színésznőként is ismert Victoriára egy kaliforniai szállodában találtak rá, és akit a kiérkező mentősök a helyszínen megvizsgáltak, majd halottnak nyilvánítottak. A halál oka egyelőre nem publikus, a segélyhívás tartalma és a rendőrségi tapasztalatok alapján viszont már a helyszínre induláskor is súlyos kábítószeres túladagolás lehetőségével számoltak.
A segélyhívás a rendőrségi rádióforgalomban „3-as kódú túladagolás, elszíneződés” megjelöléssel érkezett be, ami már önmagában is súlyos állapotra utal.
A San Franciscó-i rendőrség szóvivője a TMZ-nek erősítette meg, hogy hajnali 3 óra 14 perckor érkeztek a hotelhez, ahol a mentősök már megállapították a halál beálltát. A halottkém a helyszínen vizsgálódott, az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hivatalos halálok még nem ismert - írja a Mandiner.
A New York Post volt az, amely jóval árnyaltabb képet rajzolt Victoria Jones előéletéről. A lapnak nyilatkozó, korábban vele kapcsolatba kerülő rendőrtiszt szerint a nő „problémás gyerek” volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. A tiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.