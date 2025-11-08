"Nem akartam kikezdeni a főnökasszonnyal" – Így jött össze Bodnár Attila és Pap Rita

Bodnár Attila és Pap Rita 39 éve vannak együtt, de ez eleinte csak munkakapcsolat volt. „A Pentába 1985 decemberében kerültem, Ritának megtetszett az énekem, előadásom. Elkezdtünk dolgozni. Ő volt a zenei vezető, rendező, a főszereplő, szólót énekelt, háromrészes műsor volt. Minden nap! Akkoriban nagyon mentek az éjszakai szórakozóhelyek... Pár hónapig csak munkakapcsolatban voltunk, 1986. március 13-a óta vagyunk együtt” – mesélte Bodnár Attila megkeresésünkre.

Bodnár Attila és Pap Rita lassan 40 éve együtt

Fotó: Bodnár Attila

Nagyon összetartó csapatot alkottak a Penta fellépői akkoriban, egy este akciófilmet, a Terminátort nézték, akkor derült ki, hogy Rita vonzódik hozzám. Én addig nem is közeledtem, de onnan hajnalban már együtt mentünk haza. Ez nagyon megérintett, mert nem voltunk már tinédzserek. Megérzi az ember, hogy ez egy komoly dolog... Előtte két hónapig semmi jelét nem mutatta ennek, én meg nem akartam kikezdeni a főnökasszonnyal. Elmondása szerint a tehetségembe már korábban beleszeretett.

Bodnár Attila a HIT-tel lett majdnem befutott

Bodnár Attila a Magyar Rádió énekstúdiójában végzett, sokan a Modern Hungáriával ismerték meg de előtte már énekelt lemezen. 1982-ben lépett be a HIT zenekarba, a már létező együttesnek ajánlották őt énekesnek. „Jóvágású, fiatal gyereket kerestek, aki szereti a rockot.

Megmutatták a dalokat, jópofák voltak. Megtanultam őket, felvettük, elkezdtünk turnézni.

Azért nem lett ebből végül nagy médiamegjelenés, mert időközben leváltották a Hungarotonnál Révbíró Tamást, aki bízott bennünk, Boros Lajos lett helyette, és mindenki szeret a saját felfedezettjeivel dolgozni. Nem kaptunk utána sok lehetőséget a televízióban: akkoriban úgy ment ez, hogy valakinek oda kellett szólnia, az pedig vagy Erdős Péter, vagy Boros Lajos, vagy Wilpert Imre volt” – emlékezett.

Bodnár Attila a HIT után sok helyen fellépett szólóban, például a balatonfüredi Marinában, a Kaleidoszkóp műsoriroda szervezésében, nemzetközi világslágereket énekelt, Paul Youngot, Queen, Shakin’ Stevenst.

Bodnár Attila és Fenyő Miklós jól kijöttek

1985-ben Fenyő Miklós új tagokkal elkészített még egy kevésbé sikeres Hungária-albumot, a Van aki forrón szereti-t, láthatóan útkeresésben volt. Bodnár egyszer összefutott az utcán Bálint Péterrel, akit a lemezkiadótól ismert korábban. „Elviszlek a Fenyőhöz. Hátha kitaláltok valamit, te ügyes vagy” – mondta neki.