"Nem akartam kikezdeni a főnökasszonnyal" – Így jött össze Bodnár Attila és Pap Rita

Bodnár Attila és Pap Rita 39 éve vannak együtt, de ez eleinte csak munkakapcsolat volt. „A Pentába 1985 decemberében kerültem, Ritának megtetszett az énekem, előadásom. Elkezdtünk dolgozni. Ő volt a zenei vezető, rendező, a főszereplő, szólót énekelt, háromrészes műsor volt. Minden nap! Akkoriban nagyon mentek az éjszakai szórakozóhelyek... Pár hónapig csak munkakapcsolatban voltunk, 1986. március 13-a óta vagyunk együtt” – mesélte Bodnár Attila megkeresésünkre.
Nagyon összetartó csapatot alkottak a Penta fellépői akkoriban, egy este akciófilmet, a Terminátort nézték, akkor derült ki, hogy Rita vonzódik hozzám. Én addig nem is közeledtem, de onnan hajnalban már együtt mentünk haza. Ez nagyon megérintett, mert nem voltunk már tinédzserek. Megérzi az ember, hogy ez egy komoly dolog... Előtte két hónapig semmi jelét nem mutatta ennek, én meg nem akartam kikezdeni a főnökasszonnyal. Elmondása szerint a tehetségembe már korábban beleszeretett.
Bodnár Attila a Magyar Rádió énekstúdiójában végzett, sokan a Modern Hungáriával ismerték meg de előtte már énekelt lemezen. 1982-ben lépett be a HIT zenekarba, a már létező együttesnek ajánlották őt énekesnek. „Jóvágású, fiatal gyereket kerestek, aki szereti a rockot.
Megmutatták a dalokat, jópofák voltak. Megtanultam őket, felvettük, elkezdtünk turnézni.
Azért nem lett ebből végül nagy médiamegjelenés, mert időközben leváltották a Hungarotonnál Révbíró Tamást, aki bízott bennünk, Boros Lajos lett helyette, és mindenki szeret a saját felfedezettjeivel dolgozni. Nem kaptunk utána sok lehetőséget a televízióban: akkoriban úgy ment ez, hogy valakinek oda kellett szólnia, az pedig vagy Erdős Péter, vagy Boros Lajos, vagy Wilpert Imre volt” – emlékezett.
Bodnár Attila a HIT után sok helyen fellépett szólóban, például a balatonfüredi Marinában, a Kaleidoszkóp műsoriroda szervezésében, nemzetközi világslágereket énekelt, Paul Youngot, Queen, Shakin’ Stevenst.
1985-ben Fenyő Miklós új tagokkal elkészített még egy kevésbé sikeres Hungária-albumot, a Van aki forrón szereti-t, láthatóan útkeresésben volt. Bodnár egyszer összefutott az utcán Bálint Péterrel, akit a lemezkiadótól ismert korábban. „Elviszlek a Fenyőhöz. Hátha kitaláltok valamit, te ügyes vagy” – mondta neki.
Ekkor találkozott Bodnár és Fenyő, közös ötletelésre: előbbi kifejezetten az eurodiszkót javasolta, és mondta, hogy breaket nem tud, de nem is akar, a rock and roll meg kifutott. Fenyőnél találkoztak többször, Bodnár Attila megmutatta a dalait, sejtette, hogy az Elfújja a szél irányába kell menni.
1986 januárjától Bodnár a Penta hotel lokáljában világslágereket énekelt, pár hét után Fenyő lement oda Fruttival, végignézte a műsort, meg a Hungária hotel alagsorában is volt egy szórakozóhely, ott is megnézte az énekest. Végül Fenyő konyhájában megállapodtak, hogy együtt zenélnek, Fenyő pedig elmondta a zenekarnak, hogy „fiúk, Attila dalait kell próbálni.”
Bodnár Attila szerint a két lány, Plexi és Frutti készséges, nyitott volt, de a dobos, gitáros, basszusgitáros nem rajongott az ötletekért, „elkezdtek kellemetlenkedni.” Bodnár ekkor telefonált: „»Miklós gyere át, van itt egy kis baj« – mondtam neki. Nem voltam kezdő gyerek, nem szerettem, ha valaki hülyére veszi a másikat” – emlékezett.
Megérkezett a Hungária vezetője és elmagyarázta a többieknek, hogy akinek nem tetszik az új stílus, az új dalok, az elmehet, nem kell a zenekarba.
Elment a három fiatalember, Miki pedig elsápadt, a két lánnyal, Plexivel és Fruttival maradtunk. Ballagtunk az utcán, a két csaj előttünk, mi hátul. Mi lesz most, kérdezte Fenyő. Én azt válaszoltam, hogy mi leszünk a kis Abba, megcsináljuk a dalokat nélkülük is. Miki aggódott, hogy ki jön zenélni a fellépésekre, én meg azt mondtam, ha megcsináljuk az aranylemezt, akkor a koncertekre azt viszünk, akit akarunk.
Bementek Boros Lajoshoz, a lemezkiadóhoz, megmutatták neki az Elfújja a szélt, a Száll a léghajót, de Fenyő Miklósnak is volt pár demója. Boros meghallgatta, megkérdezte, hogy mind ilyen-e, majd amikor erre igent mondtak, jelezte, hogy rendben, mehet a munka. A lemez pedig megjelent, nagyon sikeres lett.
„Egy-két hónap alatt platinalemez lett, az Elfújja a szél nóta és a hangzás eladta. A felállás is jó volt, két fiú, két lány. Az, hogy Modern Hungária legyen, az én javaslatom volt, mert ez már nem break volt, nem rock and roll. Közös munka volt, a szerzők is mi ketten voltunk. Jól kiegészítettük egymást” – mondta.
Inkább Fruttival volt problémája, amikor Miki beteget jelentett, a turné félbemaradt, ezt nehezményezte. Három lemezre volt szerződés, a harmadikat már külön csináltuk, a lányok és én, Plexi és Frutti addigra összeveszett Mikivel. Én nem tudtam békét tenni, de őszintén szólva nem is akartam, mert tudtam, hogy én úgyis Ritával lépek fel, akkor már együtt voltunk.
Plexi, Csordás Ilona 2014-ben meghalt, Jován Beatrixszel, Fruttival utoljára 2002-ben beszéltek, akkor szerette volna Bodnár Attila összehozni újra a bandát. A két lány akkor benne lett volna egy közös zenekarban, de Fenyő akkor már szólóban gondolkodott: így ért véget a Modern Hungária története.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.