Bodnár Attila és Pap Rita: így van most a legendás zenészpáros a Covid és az agyvérzés után

Közös zenei produkcióban ismerkedtek össze, 39 negyven éve van együtt Bodnár Attila és Pap Rita. Továbbra is aktívak, de már nincs évente 50-60 koncertjük, mint a koronavírus-járvány előtt: „Megyünk néha fellépni, de messzire nem merünk menni Bükfürdőről. Nagyon megváltozott a közlekedés, sokkal több az autó. Ha pedig baleset van valahol, nem érünk oda az ország másik részébe. A Covid óta amúgy minden megváltozott: az új sztárocskák elkérnek 500-600 ezer forintot is egy fellépésért. Mi mindig kevesebbet kértünk ennél, ráadásul duettben, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebbet érünk.”

Pap Rita és Bodnár Attila továbbra is vállal fellépéseket (Fotó: Bodnár Attila )

„2019-ben normális összegért léptünk fel, de jött a fejreállás, két évig nem lehetett zenélni a járvány miatt.”

Korábban sokszor úgy mentünk fellépni, hogy megegyeztünk a jegybevétel elosztásában, de mára ez is megváltozott. Sosem volt menedzserünk, mindent én intézek.

„De mindennek felment az ára, a plakátnyomatás is a korábbi sokszorosra” – mesélte.

Bodnár Attila és Pap Rita hazaköltöztek

23 kilométerre laktak a határtól az osztrák részen, Pap Ritának voltak német nyelvű dalai is, de akkoriban is inkább Magyarországra jöttek fellépni. „Nem olyan egyszerű kinn, külföldön mindenhol idegen a magyar. Nem mondja azt nekem senki, hogy könnyű. A fiamat még gimnáziumban is emlékeztették arra, hogy magyar. Nem fenékig tejfel kinn sem” – vélekedett az énekes.

Pap Rita és Bodnár Attila gyerekei: Fanni és Krisztián ma már sikeres felnőttek (Fotó: Bodnár Attila)

Egy éve költöztek haza Ausztriából, van szép házuk, kutyájuk, macskájuk, eltelnek a napok:

Itthon el volt minden hanyagolva, így a tavalyi évem kertészkedéssel, földhordással, kövezéssel telt el. Volt mit csinálni a ház körül, de most már úgy néz ki, ahogy szeretnénk. Dalokat írok és mixelek, az is elvesz sok időt, van itthon egy kis stúdióm. Ma már mindenki számítógépen dolgozik, elküldjük egymásnak a hangsávokat.

Jelenleg a Best of Hungária fesztiválsorozaton dolgozik, illetve dolgozna, ez sajnálatosan 2002-ben abbamaradt. „Az ország különböző szép helyein megrendezett kulturális gálaműsorról van szó, ahová helyi tehetségeket hívunk meg, onnan elszármazott sikeres, híres emberek a díszvendégek, és vágóképekben bemutatjuk a környék nevezetességeit. Egyfajta régiós gála lenne, a magyar emberek szép hagyományait, szokásait, értékeit kellene megmutatni, mert nagyon szép ez az ország, és sok jóakaratú ember él a szülőföldünkön” – vélekedett Bodnár Attila, aki szeretné, ha ebből tévéműsor, sorozat lenne.