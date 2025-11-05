Bodnár Attila és Pap Rita: így van most a legendás zenészpáros a Covid és az agyvérzés után

Közös zenei produkcióban ismerkedtek össze, 39 negyven éve van együtt Bodnár Attila és Pap Rita. Továbbra is aktívak, de már nincs évente 50-60 koncertjük, mint a koronavírus-járvány előtt: „Megyünk néha fellépni, de messzire nem merünk menni Bükfürdőről. Nagyon megváltozott a közlekedés, sokkal több az autó. Ha pedig baleset van valahol, nem érünk oda az ország másik részébe. A Covid óta amúgy minden megváltozott: az új sztárocskák elkérnek 500-600 ezer forintot is egy fellépésért. Mi mindig kevesebbet kértünk ennél, ráadásul duettben, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebbet érünk.”
„2019-ben normális összegért léptünk fel, de jött a fejreállás, két évig nem lehetett zenélni a járvány miatt.”
Korábban sokszor úgy mentünk fellépni, hogy megegyeztünk a jegybevétel elosztásában, de mára ez is megváltozott. Sosem volt menedzserünk, mindent én intézek.
„De mindennek felment az ára, a plakátnyomatás is a korábbi sokszorosra” – mesélte.
23 kilométerre laktak a határtól az osztrák részen, Pap Ritának voltak német nyelvű dalai is, de akkoriban is inkább Magyarországra jöttek fellépni. „Nem olyan egyszerű kinn, külföldön mindenhol idegen a magyar. Nem mondja azt nekem senki, hogy könnyű. A fiamat még gimnáziumban is emlékeztették arra, hogy magyar. Nem fenékig tejfel kinn sem” – vélekedett az énekes.
Egy éve költöztek haza Ausztriából, van szép házuk, kutyájuk, macskájuk, eltelnek a napok:
Itthon el volt minden hanyagolva, így a tavalyi évem kertészkedéssel, földhordással, kövezéssel telt el. Volt mit csinálni a ház körül, de most már úgy néz ki, ahogy szeretnénk. Dalokat írok és mixelek, az is elvesz sok időt, van itthon egy kis stúdióm. Ma már mindenki számítógépen dolgozik, elküldjük egymásnak a hangsávokat.
Jelenleg a Best of Hungária fesztiválsorozaton dolgozik, illetve dolgozna, ez sajnálatosan 2002-ben abbamaradt. „Az ország különböző szép helyein megrendezett kulturális gálaműsorról van szó, ahová helyi tehetségeket hívunk meg, onnan elszármazott sikeres, híres emberek a díszvendégek, és vágóképekben bemutatjuk a környék nevezetességeit. Egyfajta régiós gála lenne, a magyar emberek szép hagyományait, szokásait, értékeit kellene megmutatni, mert nagyon szép ez az ország, és sok jóakaratú ember él a szülőföldünkön” – vélekedett Bodnár Attila, aki szeretné, ha ebből tévéműsor, sorozat lenne.
Mint mesélte, a Covid után tinnitusszal küzd, halláskárosodása lett. „Ízületiek fájdalmaim vannak néha, de ez korral jár, tornázni kéne többet. Ritának a térdízületeivel van baj, de ez sem meglepő, egész életében mozgott, táncolt, zumbát oktatott még tíz évvel ezelőtt is” – mesélte. Úgy érzi, szerencsésen megúszták a koronavírus-járványt: mint ismert, több idősebb magyar zenész életét követelte a Covid, így hunyt el Bergendy István vagy Kóbor János is.
Most szerencsére jól vannak: úgy gondolják, hogy Rita agyvérzése a Covidtól független volt. „Szerencsére enyhe fokú volt, hamar kórházba került. 2023 decemberében a fiunk hazahozta a Covidot, két napig voltunk igen rosszul, abban az évben a szilveszter és a karácsony is ugrott. Elmúlt, majd január 10-én Pestre kellett mennem. Jöttem-mentem, tárgyaltam, két-három kávét ittam, másnap pedig fejzúgásra ébredtem. Mindenféle vizsgálaton voltam ezzel a problémával.”
„Minden meg van írva, én ebben hiszek. A fiunk Grazban építészmérnök, a lányunk Badenben, most végez az egyetemen mellette egy bankban marketinges.”
Amikor a fiunk született, akkor már hosszú ideje vártunk gyerekre.
„Így érkezett Krisztián, majd Fannika, mint derül égből a 11-es” – emlékezett a zenész. 1987-88 körül már gondoltak arra Pap Ritával, hogy szeretnének gyerekeket, de szerinte a Jóisten akkor nem akarta.
„Krisztán 1993-ban született, Fanni pedig 1995-ben. Fanni Bécsben énekesnőként is próbálkozik. Már tíz éve énekel, van saját bandája is három fiúval, rockos zenét játszanak. Van egy másik banda is, amellyel bálokban, esküvőkön játszanak. Eljött énekelni velünk is. Fotóakadémiát is végzett, azalatt egy időre eltávolodott a zenéléstől, de aztán visszatért a zenéhez szép eredményei voltak” – mesélte a zenész.
