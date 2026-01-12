Fenyő Miklósnak üzent Szandi: „Tudom, hogy erős vagy, és sikerülni fog…”

Ha valaki, akkor Szandi bizony jól ismeri a jelenleg éppen tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szoruló Fenyő Miklóst, hiszen a legendás előadó indította őt el a zenei pályán még 1989-ben, miután Szandi nővére felhívta rá a szupersztár figyelmét. Az énekesnő éppen a régi ismeretség, sőt barátság okán bízik abban, hogy Fenyő Miklós szervezete legyőzi a tüdőgyulladást és hamarosan újra a színpadon csavarja majd fel azt a bizonyos szőnyeget.

Fenyő Miklós tüdőgyulladással került kórházba (Fotó: Mediaworks Archívum)

Szandi szerint Fenyő Miklós erős, és hamarosan jobban lesz

„Amikor meghallottam, hogy Fenyő Miklós kórházba került, természetesen az aggodalom volt az első érzés, ami átfutott rajtam, hiszen nagyon szeretem és tisztelem őt. Aztán pillanatokkal később arra gondoltam, hogy kevés olyan erős, kitartó embert ismerek, mint ő.

Egészen biztos vagyok abban, hogy hamarosan arról szólnak majd a hírek, hogy Miki szervezete a kezelésnek hála legyőzte a tüdőgyulladást, és már az otthonában lábadozik

– kezdte bizakodva Szandi, aki szerint Fenyő Miklós örök fiatal, és ez az, ami miatt biztosak lehetünk abban, hogy minden rendben lesz vele.

Az énekesnő biztos benne, hogy Fenyő Miklós hamarosan felépül (Fotó: Mediaworks Archív)

„Ha valaki, akkor ő képes megküzdeni bármivel”

„Miki a legjobb kezekben van, ráadásul ő egy testben és lélekben is örök fiatal típus. Pont ez a tulajdonsága az, ami most is átsegíti majd a nehézségeken. Ha valaki, akkor ő képes megküzdeni bármivel. Akárhányszor beszélünk, mindig az az érzésem, hogy egy negyvenes, jampi van a vonal végén, hiszen olyan energikus, mintha nem fogna rajta az idő vasfoga. És nem is fog, maximum próbálkozik. Ugyanakkor egy szerető család veszi őt körül, nem beszélve a rengeteg rajongójáról, akik most velem együtt, egyként küldi neki az energiát és az imákat” – tette hozzá Szandi, majd egy rövid üzenetet is küldött Fenyő Miklósnak: „Tudom, hogy erős vagy és sikerülni fog…”