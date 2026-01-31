„Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom” – Szandi megrendítő szavakkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Szombat hajnalban, 78 éves korában meghalt Fenyő Miklós, a Hungária együttes egykori frontembere, a magyar rock and roll egyik legnagyobb hatású előadója. Halálát heteken átívelő kórházi ápolás előzte meg, amely az elmúlt napokban súlyosbodott, és végül szervezete feladta a küzdelmet.

Fenyő Miklós fedezte fel Szandit, és végigkísérte karrierútját (Fotó: Facebook)

Fenyő Miklós betegsége és halála

Fenyő Miklós közösségi oldalán szombat reggel érkezett a megrázó hír: a zenész tüdőgyulladás szövődményeiben életét vesztette, hosszú kórházi kezelés után. A hivatalos közlemény szerint csendesen, „örökzöld álomba szenderülve” távozott. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, Fenyő Miklós állapota az utolsó napokban válságosra fordult. Az elmúlt hetekben a rajongók és a közélet is aggodalommal figyelte a fejleményeket. Amikor január elején kiderült, hogy kórházba került, Fenyő Miklós betegsége gyorsan a figyelem középpontjába került. A súlyos fertőzés komoly szövődményeket okozott, amelyek jelentősen megnehezítették a gyógyulást. Ennek ellenére sokan bíztak abban, hogy a legendás előadó még visszatérhet a színpadra.

Szandi és Miki kapcsolata túlmutatott a szakmai kapcsolódáson, barátokká lettek (Fotó: Facebook)

Szandi bizakodó volt, optimista maradt

Pályafutása azonban jóval több volt slágereknél és telt házas koncerteknél. Fenyő Miklós kiemelt figyelmet fordított a fiatal tehetségek támogatására is: ő fedezte fel Pintácsi Szandit, akivel nemcsak szakmai, hanem mély baráti kapcsolatot is ápolt. Az 1989-es Kicsi lány elsöprő sikere után négy közös lemezt készítettek, kapcsolatuk pedig a későbbi években is szoros maradt. Néhány nappal ezelőtt Szandi még reménykedve nyilatkozott:

Egészen biztos vagyok abban, hogy hamarosan arról szólnak majd a hírek, hogy Miki szervezete a kezelésnek hála legyőzte a tüdőgyulladást, és már az otthonában lábadozik.

Ám a sors másként döntött. A hír, miszerint meghalt Fenyő Miklós, sokként érte őt és a rajongókat is.

Szandi második apaként tekintett az énekesre (Fotó: Facebook)

„Különleges voltál és különb mindenkinél”

Szandi megható búcsújában második apjaként emlékezett Mikire, akinek mindent köszönhet.

Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat, amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés, amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád! A Te Madárkád.

Fenyő Miklós halála megrázta az országot és sorban búcsúztak a pályatársak, rajongók, felidézve a több mint fél évszázados karrierútját, a magyar zenei életre gyakorolt kimagasló hatását. Ma hajnalban Fenyő Miklós meghalt, de dalai, halhatatlan munkássága azonban velünk maradnak – és vele együtt egy korszak szelleme is, amelyet soha nem lehet elfelejteni.