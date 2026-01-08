Így gyászolják a szomszédok Dudás Mikit - Megható felvétel

Dudás Miki halála megrázta a közösséget, rajongói és szerettei fájó szívvel vettek búcsút a világbajnok kajakozótól. Rajongói és a szomszédok mécsesekkel emlékeznek meg a sportolóról.

Dudás Miki lakásánál fellobbantak a mécsesek (Fotó: TV2)

Dudás Miki tragédiája sokkban tartja az országot

Az egész ország gyászolja a lakásában holtan talált világbajnokot. Szerettei és barátai azonban nem tudják feldolgozni a tragikus halálhírt. A sztárvilág is mély fájdalommal gyászolja Dudást. Rajongói és tisztelői elmentek a 18. kerületben található lakásához, hogy tisztességgel vegyenek tőle búcsút. Olvasóink által küldött fotókon látható, hogy a Dudás Miki lakásához vezető folyosót mécsesek és gyertyák díszítik. Így tisztelegnek emléke előtt a rajongók, valamint a szomszédok.

Január 5-én találták holtan Dudás Miklóst, a 18. kerületi lakásában. Noha eleinte a rendőrség kizárta a gyilkosság lehetőségét, végül nyomozást rendelt el. A kajak-kenu bajnok halála körül nem csendesednek az események: a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást, miután a soron kívüli boncoláskor idegenkezűségre utaló jeleket fedeztek fel.

Dudás Miki lakásánál mécsesek égnek az emlékére (Forrás: Bors olvasói fotó)

Dudás Miki családja megtörten nyilatkozott a történtek után

Amikor az édesapját (Dudás Istvánt) elvesztettük, amit még mostanra sem hevertem ki, akivel 38 éven át szerettük egymást, azt hittem, ennél nagyobb fájdalom nincs, mert azt sosem hittem, hogy bármelyik gyermekem hamarabb megy el, mint én. Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Minden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában

– nyilatkozta a Borsnak korábban az összetört szívű édesanya.