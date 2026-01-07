"Nyugodj békében, barátom!" - Megrendülten búcsúzott Dudás Mikitől Schóbert Norbi Jr.

Az egész országot mélyen megrendítette a hír, hogy elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miki. A 34 éves sportolóra hétfőn találtak rá holtan a 18. kerületi lakásában, azóta pedig újabb sokkoló fejlemény érkezett az ügyben: mint kiderült, a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta / Fotó: TV2

Szívszorító sorokkal búcsúzott Dudás Mikitől Schóbert Norbi Jr.

A tragédiát követően számtalan híresség és sportoló búcsúzott megrendülten a sportolótól: nemrég Schóbert Norbi Jr. is lerótta a tiszteletét a közösségi oldalán, néhány megható sorral és közös fotókkal.

Felfoghatatlan számomra, ami történt… Két hónapja még ünnepeltelek és szurkoltam neked, most pedig azzal kell szembesülnöm, hogy többé nem találkozunk legalábbis már nem ebben a világban

- írta Rubint Réka és Schobert Norbi fia, aki a Farm VIP műsorában ismerte meg Dudás Mikit: mint mondta, az első perctől kezdve megtalálták a közös hangot.

Rengeteget nevettünk együtt, és annyi szép, tanulságos történetet meséltél, amelyeket soha nem felejtek el. Végig mellettem álltál a műsor alatt, és a végére nem csak egy hatalmas élménnyel lettem gazdagabb, hanem egy igaz baráttal is. Igaz, nem beszéltünk mostanság olyan sokat, viszont akárhányszor találkoztunk, ott folytattuk a beszélgetést, ahol korábban abbahagytuk, mintha csak tegnap találkoztunk volna

- tette hozzá.

Mikivel nemcsak egy felejthetetlen sportolót veszítettünk el, hanem egy tiszta szívű, jó embert és az én barátomat is. Őszinte részvétem az egész családnak. Nyugodj békében, barátom!

- zárta sorait Schóbert Norbi Jr.