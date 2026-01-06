Szívszorító: így búcsúznak a sztárok Dudás Mikitől

A sztársportoló halálhíre mélyen megrázta a közösségi médiát. Dudás Miki nem csak sikeres és elismert sportoló volt, hanem jó barát megannyi ember számára. Záporoznak a képek és üzenetek, amelyekkel a legendás kajak-kenu világbajnokra emlékeznek. Barátai és kollégái nehéz szívvel vesznek búcsút az egykori élsportolótól.

Dudás Miki halála megrázta az országot, elköszöntek tőle a sztárok (Fotó: Tumbász Hédi)

Dudás Miki emléke örökké élni fog

Számos sztár megszólalt Dudás Miki tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után, mindannyian összetört szívvel vallottak jó szívű, kedves barátjukról. A közösségi oldalakat ellepték a szomorúbbnál szomorúbb bejegyzések, amelyekkel elköszöntek a sztártól.

Gáspár Győzőt sokkolta a sportoló halála, Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, amelyhez sírós emojikat társított.

Schóbert Lara nem csak, mint barát, hanem mint sportoló is felnézett Dudás Mikire, a két sztár hasonló megpróbáltatásokon ment keresztül mikor bokszmérkőzéseikre készültek. A Rubint Réka lánya Instagram-oldalán emlékezett meg az egykori élsportolóról, hozzátette, hogy nem tudja felfognia a történteket.

Dudás Miki halálhíre sokkolta a sztárokat, több ezren emlékeznek a sportolóra (Fotó: Instagram / Schóbert Lara)

Barátai fájó szívvel köszöntek el tőle

A Farm VIP műsorában Miki sok versenyzővel alakított ki baráti viszonyt, köztük Szarvas Andival is, aki egy fekete-fehér képpel köszönt el a kajakozótól, amelyhez egy fekete szívet tett.

Szarvas Andi egy közös képpel búcsúzott el barátjától (fotó: Instagram / Szarvas Andi)

Aurelio összetört a hír hallatán

Hosszú éves barátság után a valóságshow-sztár, Aurelio is összetört a hír hallatán. Az egykori Való Világ szereplő lapunknak is nyilatkozott arról, hogy Dudás Miki családja mindenben számíthat rá. Közösségi oldalán pedig egy közös képpel vett búcsút.

A valóságshow-sztárt sokkolta Dudás Miki halála (Fotó: Instagram / Aurelio)

A kongói színész, Kembe Sorel néhány hónapja még a ringben mérkőzött meg Miklóssal, most egy hosszú bejegyzésben búcsúzott, méltó ellenfelétől.

Dudás Miki neve nekem örökre összeforr azzal a nagy csatával, amit a Sztárbox ringjében vívtunk meg. Az a meccs nem csak az ütésekről szólt – akaratról, kitartásról, két emberről, akik kiálltak egymás elé, és végigcsinálták... Őszinte részvétem a családjának, a feleségének, aki mellette állt az életben, és legfőképpen a kislányának. Szeretném, ha tudná: az édesapja küzdött, felállt, és nyomot hagyott maga után. Hogy a neve ne csak egy emlék legyen, hanem erő, amiből meríthet. Nyugodj békében, Miki

– írta a szívbe markoló sorokat.