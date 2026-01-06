Szívszorító: így búcsúznak a sztárok Dudás Mikitől

A sztársportoló halálhíre mélyen megrázta a közösségi médiát. Dudás Miki nem csak sikeres és elismert sportoló volt, hanem jó barát megannyi ember számára. Záporoznak a képek és üzenetek, amelyekkel a legendás kajak-kenu világbajnokra emlékeznek. Barátai és kollégái nehéz szívvel vesznek búcsút az egykori élsportolótól.
Számos sztár megszólalt Dudás Miki tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után, mindannyian összetört szívvel vallottak jó szívű, kedves barátjukról. A közösségi oldalakat ellepték a szomorúbbnál szomorúbb bejegyzések, amelyekkel elköszöntek a sztártól.
Gáspár Győzőt sokkolta a sportoló halála, Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, amelyhez sírós emojikat társított.
Schóbert Lara nem csak, mint barát, hanem mint sportoló is felnézett Dudás Mikire, a két sztár hasonló megpróbáltatásokon ment keresztül mikor bokszmérkőzéseikre készültek. A Rubint Réka lánya Instagram-oldalán emlékezett meg az egykori élsportolóról, hozzátette, hogy nem tudja felfognia a történteket.
A Farm VIP műsorában Miki sok versenyzővel alakított ki baráti viszonyt, köztük Szarvas Andival is, aki egy fekete-fehér képpel köszönt el a kajakozótól, amelyhez egy fekete szívet tett.
Hosszú éves barátság után a valóságshow-sztár, Aurelio is összetört a hír hallatán. Az egykori Való Világ szereplő lapunknak is nyilatkozott arról, hogy Dudás Miki családja mindenben számíthat rá. Közösségi oldalán pedig egy közös képpel vett búcsút.
A kongói színész, Kembe Sorel néhány hónapja még a ringben mérkőzött meg Miklóssal, most egy hosszú bejegyzésben búcsúzott, méltó ellenfelétől.
Dudás Miki neve nekem örökre összeforr azzal a nagy csatával, amit a Sztárbox ringjében vívtunk meg. Az a meccs nem csak az ütésekről szólt – akaratról, kitartásról, két emberről, akik kiálltak egymás elé, és végigcsinálták... Őszinte részvétem a családjának, a feleségének, aki mellette állt az életben, és legfőképpen a kislányának. Szeretném, ha tudná: az édesapja küzdött, felállt, és nyomot hagyott maga után. Hogy a neve ne csak egy emlék legyen, hanem erő, amiből meríthet. Nyugodj békében, Miki
– írta a szívbe markoló sorokat.
Lotfi Begi zenész is megható sorokat fogalmazott meg Facebook-oldalán. A két sztár nemrég még közös öltözőn osztozott, ahol Miki az újrakezdésről beszélt:
Közös öltözőnk volt, Mikivel. Akkor azt mesélte, hogy a box nem lesz a kedvence, de a felkészülés meghozta a kedvét, hogy újra rendbe tegye magát, fizikailag és mentálisan is! Nagyon sajnálom, nyugodj békében Miki
– írta a posztban.
Czutor Zoltán énekes barátjaként tekintett az élsportolóra. Fájó szívvel értesült haláláról.
Drága Barátom! Szerintem ez nincs. Nekem a mosolygós, életvidám srác vagy!
