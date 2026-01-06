Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító: így búcsúznak a sztárok Dudás Mikitől

halálhír
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 17:58
gyászDudás Mikibúcsútragédia
Tegnap érkezett a sokkoló hír, miszerint az egykori válogatott élsportoló 34 éves korában életét vesztette. A tragikus hírt nehezen dolgozza fel az ország, Dudás Mikit búcsúztatja a hazai sztárvilág.
Bors
A szerző cikkei

A sztársportoló halálhíre mélyen megrázta a közösségi médiát. Dudás Miki nem csak sikeres és elismert sportoló volt, hanem jó barát megannyi ember számára. Záporoznak a képek és üzenetek, amelyekkel a legendás kajak-kenu világbajnokra emlékeznek. Barátai és kollégái nehéz szívvel vesznek búcsút az egykori élsportolótól.

Dudás Miki emlékét tartják fent a sztárok
Dudás Miki halála megrázta az országot, elköszöntek tőle a sztárok (Fotó: Tumbász Hédi)

Dudás Miki emléke örökké élni fog

Számos sztár megszólalt Dudás Miki tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után, mindannyian összetört szívvel vallottak jó szívű, kedves barátjukról. A közösségi oldalakat ellepték a szomorúbbnál szomorúbb bejegyzések, amelyekkel elköszöntek a sztártól.

Gáspár Győzőt sokkolta a sportoló halála, Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, amelyhez sírós emojikat társított.

Schóbert Lara nem csak, mint barát, hanem mint sportoló is felnézett Dudás Mikire, a két sztár hasonló megpróbáltatásokon ment keresztül mikor bokszmérkőzéseikre készültek. A Rubint Réka lánya Instagram-oldalán emlékezett meg az egykori élsportolóról, hozzátette, hogy nem tudja felfognia a történteket.

Schóbert Lara is megemlékezett Dudás Mikiről
Dudás Miki halálhíre sokkolta a sztárokat, több ezren emlékeznek a sportolóra (Fotó: Instagram / Schóbert Lara)

Barátai fájó szívvel köszöntek el tőle

A Farm VIP műsorában Miki sok versenyzővel alakított ki baráti viszonyt, köztük Szarvas Andival is, aki egy fekete-fehér képpel köszönt el a kajakozótól, amelyhez egy fekete szívet tett.

Szarvas Andi egy közös otóval búcsúzott
Szarvas Andi egy közös képpel búcsúzott el barátjától (fotó: Instagram / Szarvas Andi)

Aurelio összetört a hír hallatán

Hosszú éves barátság után a valóságshow-sztár, Aurelio is összetört a hír hallatán. Az egykori Való Világ szereplő lapunknak is nyilatkozott arról, hogy Dudás Miki családja mindenben számíthat rá. Közösségi oldalán pedig egy közös képpel vett búcsút.

Aurelio összetört a hír hallatán
A valóságshow-sztárt sokkolta Dudás Miki halála (Fotó: Instagram / Aurelio)

A kongói színész, Kembe Sorel néhány hónapja még a ringben mérkőzött meg Miklóssal, most egy hosszú bejegyzésben búcsúzott, méltó ellenfelétől.

Dudás Miki neve nekem örökre összeforr azzal a nagy csatával, amit a Sztárbox ringjében vívtunk meg. Az a meccs nem csak az ütésekről szólt – akaratról, kitartásról, két emberről, akik kiálltak egymás elé, és végigcsinálták... Őszinte részvétem a családjának, a feleségének, aki mellette állt az életben, és legfőképpen a kislányának. Szeretném, ha tudná: az édesapja küzdött, felállt, és nyomot hagyott maga után. Hogy a neve ne csak egy emlék legyen, hanem erő, amiből meríthet. Nyugodj békében, Miki 

– írta a szívbe markoló sorokat.

Lotfi Begi zenész is megható sorokat fogalmazott meg Facebook-oldalán. A két sztár nemrég még közös öltözőn osztozott, ahol Miki az újrakezdésről beszélt: 

Közös öltözőnk volt, Mikivel. Akkor azt mesélte, hogy a box nem lesz a kedvence, de a felkészülés meghozta a kedvét, hogy újra rendbe tegye magát, fizikailag és mentálisan is! Nagyon sajnálom, nyugodj békében Miki

– írta a posztban. 

Czutor Zoltán énekes barátjaként tekintett az élsportolóra. Fájó szívvel értesült haláláról. 

Drága Barátom! Szerintem ez nincs. Nekem a mosolygós, életvidám srác vagy!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu