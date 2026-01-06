Katus Attila is gyászolja Dudás Mikit: Látszott rajta, hogy nincs a legjobb kondiban

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a hazai sport- és celebvilágot az év elején. Dudás Miki január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, mindössze 34 évesen. Halálhíre az egész országot gyászba borította, hiszen egy fiatal, sikeres sportolóról, kétgyermekes édesapáról van szó, akire még sok szép dolog várt volna az életben.
A volt világbajnok kajakozó elvesztése különösen fájdalmas azok számára, akik személyesen is ismerték. Köztük van Katus Attila, aki néhány nappal korábban még saját édesapja halálával volt kénytelen megbirkózni, majd most újabb súlyos veszteséggel kell szembenéznie.
Nem tudtam felfogni, mi történt vele. Olyan fiatal volt
– mondta a Borsnak megrendülten Attila, aki Dudás Mikivel a Magyar Média Válogatottban focizott együtt.
Egy csapatban edzettünk, sokszor együtt játszottunk. Az utóbbi időben látszott rajta, hogy nincs a legjobb kondiban, pillanatok alatt elfáradt, de senki sem gondolta volna, hogy ekkora baj lehet.
Dudás Miki halála sokkolta a sporttársakat és barátokat is. A közösségi oldalakat ellepték a búcsúüzenetek, volt kajakos társai, ismerősei és a celebvilág szereplői egymás után emlékeztek meg róla. Jó barátja, Aurelio és Csuti is teljesen összetört a hír hallatán.
Katus Attila szerint Miki nemcsak sportolóként, hanem emberileg is kivételes volt.
Egy rendes, nyugodt, szerény srác volt, nem nagyképű, nem feltűnősködő. Szerettük, elfogadtuk, soha nem volt vele probléma. Éppen ezért volt felfoghatatlan, amikor beírták a közös csoportba, hogy mi történt
– mesélte Attila a Borsnak.
Dudás Miki két kisgyermeket és feleségét, Szigligeti Ivettet hagyta hátra. Halála nemcsak a sportvilágot, hanem az egész országot megrázta, egy fiatal élet ért véget túl korán.
