Katus Attila is gyászolja Dudás Mikit: Látszott rajta, hogy nincs a legjobb kondiban

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a hazai sport- és celebvilágot az év elején. Dudás Miki január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, mindössze 34 évesen. Halálhíre az egész országot gyászba borította, hiszen egy fiatal, sikeres sportolóról, kétgyermekes édesapáról van szó, akire még sok szép dolog várt volna az életben.

Dudás Miki halálhíre Katus Attilát is lesújtotta, hiszen sporttársa volt (Fotó: Instagram)

Dudás Miki halálhíre megrendítette a sporttársait

A volt világbajnok kajakozó elvesztése különösen fájdalmas azok számára, akik személyesen is ismerték. Köztük van Katus Attila, aki néhány nappal korábban még saját édesapja halálával volt kénytelen megbirkózni, majd most újabb súlyos veszteséggel kell szembenéznie.

Nem tudtam felfogni, mi történt vele. Olyan fiatal volt

– mondta a Borsnak megrendülten Attila, aki Dudás Mikivel a Magyar Média Válogatottban focizott együtt.

Egy csapatban edzettünk, sokszor együtt játszottunk. Az utóbbi időben látszott rajta, hogy nincs a legjobb kondiban, pillanatok alatt elfáradt, de senki sem gondolta volna, hogy ekkora baj lehet.

Dudás Mikitől búcsúzik a Magyar Média Válogatott és sporttársai is (Fotó: Facebook)

Dudás Miki halála felfoghatatlan tragédia

Dudás Miki halála sokkolta a sporttársakat és barátokat is. A közösségi oldalakat ellepték a búcsúüzenetek, volt kajakos társai, ismerősei és a celebvilág szereplői egymás után emlékeztek meg róla. Jó barátja, Aurelio és Csuti is teljesen összetört a hír hallatán.

Katus Attila szerint Miki nemcsak sportolóként, hanem emberileg is kivételes volt.

Egy rendes, nyugodt, szerény srác volt, nem nagyképű, nem feltűnősködő. Szerettük, elfogadtuk, soha nem volt vele probléma. Éppen ezért volt felfoghatatlan, amikor beírták a közös csoportba, hogy mi történt

– mesélte Attila a Borsnak.