"Most csend van" - összetört a gyásztól Katus Attila

Gyászol Magyarország egyik legnépszerűbb fitnesz-edzője, életmód-tanácsadója. Katus Attila a közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken elhunyt az édesapja. Katus Miklós 83 éves volt.

Katus Attila gyászol / Fotó: 123RF

Katus Attila szívszorító sorokkal búcsúzik.

"Drága Apu! Most csend van…Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol"

- írta a sportoló, aki közös fotókból készített rövid videót apukájáról.

Katus Attilát rövid időn belül másodszor éri komoly veszteség, két éve hunyt el a nagypapája.