"Most csend van" - összetört a gyásztól Katus Attila

Gyászol Magyarország egyik legnépszerűbb fitnesz-edzője, életmód-tanácsadója. Katus Attila a közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken elhunyt az édesapja. Katus Miklós 83 éves volt.
Katus Attila szívszorító sorokkal búcsúzik.
"Drága Apu! Most csend van…Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol"
- írta a sportoló, aki közös fotókból készített rövid videót apukájáról.
Katus Attilát rövid időn belül másodszor éri komoly veszteség, két éve hunyt el a nagypapája.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.