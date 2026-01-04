SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
"Most csend van" - összetört a gyásztól Katus Attila

katus attila
katus miklóssportoló
Megrendítő sorokkal búcsúzik a sportoló. Katus Attila édesapja pénteken este hunyt el.

Gyászol Magyarország egyik legnépszerűbb fitnesz-edzője, életmód-tanácsadója. Katus Attila a közösségi oldalán jelentette be, hogy pénteken elhunyt az édesapja. Katus Miklós 83 éves volt.

Katus Attila gyászol
Katus Attila gyászol / Fotó: 123RF

Katus Attila szívszorító sorokkal búcsúzik.

"Drága Apu! Most csend van…Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol"

- írta a sportoló, aki közös fotókból készített rövid videót apukájáról.

Katus Attilát rövid időn belül másodszor éri komoly veszteség, két éve hunyt el a nagypapája

 

