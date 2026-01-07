Zámbó Krisztián kifakadt Dudás Miki halála miatt: „Megvoltak a maga démonai”

Az egész ország ledöbbent, amikor hétfő délelőtt kiderült, hogy Dudás Miki elhunyt. A 34 éves olimpikon halálhírét elsőként egy közeli ismerős erősítette meg lapunknak, de akkor még senki sem sejtette, hogy ez a tragédia sokkal megrázóbb, mint hinnénk. Zámbó Krisztián Dudás Miki jó barátjaként nagyon megrendült a hír hallatán, bár lapunknak elárulta, pontosan tudta, milyen nehézségekkel küzdött a világbajnok, amiről most elárult néhány részletet.

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy Dudás Miki miben halt meg, de a tragédia híre az egész országot megrendítette (Fotó: MW archív)

Zámbó Krisztián szinte el sem akarta hinni a hírt, hogy Dudás Miki meghalt. A fiatal sportoló és Zámbó Jimmy fia egy műsor forgatásán találkoztak, ahol szinte azonnal barátok lettek, és azóta is tartották a kapcsolatot. Bár az énekes jól ismerte Miki hibáit, mégis egy igazán jó lelkű embernek tartotta.

„Azt hiszem mondhatom, hogy jó barátok lettünk a műsorban öt évvel ezelőtt. Akkor kerültünk igazán közeli kapcsolatba, amikor a többiek már elmentek aludni és mi tartottunk egy görbe estét. A kamerákon kívül iszogattunk, elloptunk egy biciklit, ami dísznek volt kitéve, azzal tolt engem, és rengeteget röhögtünk” – idézte fel Krisztián.

Nagyon jó srác volt. Már az első pillanatban jól kijöttünk, mert egy olyan jó szívű ember volt, aki akkor huszonévesen is nagyon érzékenyen tudott figyelni másokra. Megvoltak a maga démonai, ahogy manapság szerintem mindenkinek, de ettől függetlenül nagyon jó lelkű volt. Sokan ezt nem gondolják így, mert valóban volt egy heves természete, de imádta a családját és a feleségét, ezt tudom

– mondta őszintén Krisztián.

Dudás Miki halálának oka a rendőrség szerint halált okozó testi sértés is lehet, de egyelőre még nyomoznak az ügyében (Fotó: TV2)

Dudás Miki családja nehéz időszakon ment keresztül

Dudás Miklós élete az elmúlt években cseppet sem volt könnyű, hiszen nem csak külön váltak Szigligeti Ivettel, de Dudás Miki édesapja is nemrég hunyt el, halált okozó testi sértés következtében, amire most esetében is gyanakszanak. Krisztián szerint azonban a problémák oka nem csak ez volt.

Ő egy nagyon sikeres sportoló volt, de akkor még nagyon fiatal, és sajnos nem mindenki tudja jól kezelni ezt a sikert. Éppen ezért küzdött ezekkel a démonokkal is. Hiába volt gyönyörű családja, nem volt könnyű neki, különösen az édesapjával történtek után. Utoljára akkor beszéltem vele, amikor azt megtudtam, és most teljesen ledöbbentem. Nagyon fog hiányozni

– árulta el Krisztián.