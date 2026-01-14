Megszólaltak a legközelebbi barátok Dudás Miki halálával kapcsolatban: Az öltözőben a könnyeit sem szégyellte

Dudás Miki halála az egész országot sokkolta, miután holtan találták az otthonában. Akkor még kizárták az idegenkezűséget, így a rendőrség közigazgatási eljárás keretében kezdte vizsgálni az egykori élsportoló, Dudás Miki halálának okát. A fején és a nyakán talált sérülések új irányba terelték az ügyet, ezért most halált okozó testi sértés miatt folyik a nyomozás.
Földesi János, a Magyar Média Válogatott menedzsere szoros baráti viszonyt ápolt Dudás Mikivel.
„Nehéz szavakat találni arra, ami történt vagy történhetett. Ez őrület!” – kezdte a menedzser a hot! magazinnak. „Sok helyen olvashattuk már, hogy Miki életében több hullámvölgy is volt: nem csak az édesapja elvesztését nem tudta feldolgozni, a kedvesével is voltak problémái. Mindezek ellenére mindenben lehetett rá számítani.”
Egy jóindulatú, alázatos srác volt, akiről csak a legjobbakat tudom mondani. Viszont Miki érzékenyebb volt az átlagembernél.
„Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hajlamos volt a depresszióra, de az édesapja elvesztése mellett a korábbi doppingügye is nagyon megviselte. Sokszor beszélt arról, hogy a családja és a gyerekei voltak a legfontosabbak a számára. Rajongásig szerette a szüleit. Nagyon sokat gondolok arra, mi van, ha többször kerestem volna telefonon. Mi van, ha előbb hívom pár nappal, hiszen egyelőre nem lehet tudni, mióta feküdt a padlón. Bár vissza lehetne forgatni az időt! Mert ha így lenne, telefonálás helyett inkább kimennék a lakására, és lehet, hogy akkor még mindig élne. Nem tudhatjuk!” – fogalmazott Földesi.
János és Miki nagyon sokat beszélgettek, és ilyenkor az élsportoló a könnyeit sem rejtette el a barátai elől. A Médiaválogatottban nem voltak titkok.
„Miki soha nem kért segítséget senkitől semmi kapcsán, mégis az első volt, akire számítani lehetett, ha a csapat szembe találta magát egy problémával. Mindenkit szeretett, és őt is szerette mindenki. Mindig a legjobbat akarta kihozni a csapatból. Volt, hogy együtt hallgattuk meg az öltözőben, mi az, ami bántja, és ilyenkor a könnyeit sem szégyellte.”
Csapattársa, Cozombolis Leonidász Péter szerint ha egy olyan világban élnénk, ahol az emberek jobban figyelnek egymásra, Dudás Miki talán még mindig élne.
„Nehezen találom a szavakat” – mondta megrendülten a zenész.
Mindaz, ami most Mikivel történt, talán felnyitja majd a szemünket, és megtanulunk újra odafigyelni egymásra. A médiaválogatott tagjaival nem egy esetben láttuk sírni a másikat. De kérdezem én: ki az, aki képes könnyek nélkül elviselni az édesapja elvesztését?
A kajakos élete egyik legnagyobb teljesítményét érte el az élsport után, amikor a TV2 Farm VIP 3. évadában egészen a dobogó harmadik fokáig menetelt. Azonban nemcsak érmet, de rengeteg barátságot is köszönhetett a műsornak. Szabó András Csutival például a produkció után is szoros maradt a kapcsolata.
„Borzalmasan érintett a hír.”
Nagyon közeli kapcsolatba kerültünk a farmon, hiszen hosszú ideig együtt éltünk.
„Emiatt sok mindenben segítettük egymást a termelési feladatokban és minden másban is. A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapja halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről. Nagyon hiányozni fog. Szeretném őszinte részvétemet kifejezni a család számára, és ha bármiben tudok segíteni, akkor számíthatnak rám” – árulta el Csuti.
Rengeteg tévés produkcióban láthattuk Dudás Mikit. Az egyik legismertebb szereplése a Nyerő Párosban volt a kedvesével, Szigligeti Ivett-tel. A kajakos a forgatás alatt Zámbó Krisztiánékkal került baráti kapcsolatba.
„Aranyos, kedves srácnak ismertem meg. Mindig őszinte, de kicsit érzékeny lelkű is volt” – emlékezett Krisztián. „A műsor után sokat beszélgettünk, sokszor ráírtunk a másikra, még telefonszámot is cseréltünk.”
Ahogy érzékeltem rajta, voltak rossz pillanatai, küzdött a démonjaival. De ki nem?
„Egy komoly sportolóról beszélünk, és szerintem ez is egy törés volt az életében a sok közül.”
Kívülről úgy tűnt, hogy Dudás Miki igazán életerős, és azon dolgozik, miként állhatna talpra. Az édesapja halálát követően is úgy döntött, hogy annyi időt tölt az édesanyjával, amennyit csak lehet. Még a kapcsolatát is rendezte Ivett-tel. Ismét rendszeresen sportolt, a Sztárboxban is megmérettette magát, ami egy egészen új fejezet is lehetett volna az életében.
„Beszéltünk pszichológussal, és szerinte ez a gyászidőszak még hosszú évekig elhúzódhat.”
Nem is feltétlenül az én szomorúságom az, ami elsősorban fontos, hanem az a szörnyű helyzet, amikor látom édesanyámat szenvedni.
„Közel negyven évet éltek le édesapámmal, és most jött volna az az időszak, amikor kicsit lazíthattak volna a nyugdíjas éveikben. Az egész család mellette van, és az unokák miatt igyekszik mosolyogni, de elvették az élete társát. Az is hatalmas teher nekünk, hogy végignéztük, ahogyan meghalt. Egyáltalán nem érdemelte meg, de most azon vagyunk, hogy minél több időt töltsünk anyukámmal” – mesélte a hot!-nak tavaly áprilisban Dudás Miki.
Klári, Dudás Miki édesanyja szívszorító részleteket árult el a Borsnak a fia halálával kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy most is azt várja, hogy egyszer csak belép az ajtón, és megöleli úgy, ahogy csak ez a csupa szív gyermek tudta.
„Csak egy dologba tudok kapaszkodni, abba, hogy Miki az édesapjához ment” – mondta megtört hangon a tragikus hirtelenséggel elhunyt sportoló édesanyja. „Amikor az édesapját (Dudás István – a szerk.) elvesztettük, amit még mostanra sem hevertem ki, hiszen 38 éven át szerettük egymást, úgy véltem, ennél nagyobb fájdalom nincs, mert azt sosem hittem volna, hogy bármelyik gyermekem hamarabb megy el, mint én” – fogalmazott Klári. „Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Az új év első napján még beszélt a nagymamájával, neki mondta, hogy utána engem hív, de hiába vártam. De gondoltam, hogy biztosan elment egy nagyot bulizni, iszogatott, másnapos, ezért egy darabig nem aggódtunk Ivett-tel. De amikor még mindig folyamatosan kikapcsoltat jelzett a telefonja negyedikén, már odamentem kocsival a lakásához, Ivett (Szigligeti Ivett – a szerk.) is volt ott, a szomszédok mondták, hogy a kutya ugatott.”
Kiabáltunk, rugdostuk az ajtót, kiáltottuk a nevét. De még mindig azt gondoltam, jó, nincs baj, csak elment sétálni imádott kutyájával, meg sem fordult a fejemben más…
„Ivett mondta, hogy másnap odamegy. Benne volt a kulcsa, azért kellett zárszakértőt hívni. Amikor aztán hétfőn Ivett még mindig nem hívott, én hívtam, és akkor már nem kellett semmit mondania… Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! De ez sem érdekel, nem érdekel semmi, ha lenne egy olyan gyógyszer, amit ha beveszek, utánuk visz, akkor bevenném!” – nyilatkozta a Borsnak korábban a gyászoló édesanya.
