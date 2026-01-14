Megszólaltak a legközelebbi barátok Dudás Miki halálával kapcsolatban: Az öltözőben a könnyeit sem szégyellte

Dudás Miki halála az egész országot sokkolta, miután holtan találták az otthonában. Akkor még kizárták az idegenkezűséget, így a rendőrség közigazgatási eljárás keretében kezdte vizsgálni az egykori élsportoló, Dudás Miki halálának okát. A fején és a nyakán talált sérülések új irányba terelték az ügyet, ezért most halált okozó testi sértés miatt folyik a nyomozás.

Dudás Miki halála kapcsán még nagyok sok a kérdőjel (Fotó: TV2)

Dudás Mikit január 5-én holtan találták otthonában

A fején és a nyakán talált sérülések miatt folyik nyomozás

Földesi János a barátságukról beszél, mindig lehetett rá számítani

Dudás Miki visszahúzódó volt, de mindig számíthattak rá a csapatban

A TV2 Farm VIP 3. évadában a dobogó harmadik fokáig jutott; szoros barátságokat ápolt a műsor után is

A Nyerő Páros során Szigligeti Ivett-tel és Zámbó Krisztiánékkal dolgozott együtt, küzdött a „démonjaival”

Miki az édesanyjával töltötte a legtöbb időt, a Sztárboxban is sportolt; a család és az unokák miatt próbált mosolyogni a gyász közepette

Dudás Miki édesanyja is megszólalt: elmesélte a tragikus események napjait

Volt időszak, amikor még semmi nem árnyékolta be a Dudás család életét (Fotó: archív/hot! magazin)

„Mindenben lehetett rá számítani”

Földesi János, a Magyar Média Válogatott menedzsere szoros baráti viszonyt ápolt Dudás Mikivel.

„Nehéz szavakat találni arra, ami történt vagy történhetett. Ez őrület!” – kezdte a menedzser a hot! magazinnak. „Sok helyen olvashattuk már, hogy Miki életében több hullámvölgy is volt: nem csak az édesapja elvesztését nem tudta feldolgozni, a kedvesével is voltak problémái. Mindezek ellenére mindenben lehetett rá számítani.”

Egy jóindulatú, alázatos srác volt, akiről csak a legjobbakat tudom mondani. Viszont Miki érzékenyebb volt az átlagembernél.

„Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hajlamos volt a depresszióra, de az édesapja elvesztése mellett a korábbi doppingügye is nagyon megviselte. Sokszor beszélt arról, hogy a családja és a gyerekei voltak a legfontosabbak a számára. Rajongásig szerette a szüleit. Nagyon sokat gondolok arra, mi van, ha többször kerestem volna telefonon. Mi van, ha előbb hívom pár nappal, hiszen egyelőre nem lehet tudni, mióta feküdt a padlón. Bár vissza lehetne forgatni az időt! Mert ha így lenne, telefonálás helyett inkább kimennék a lakására, és lehet, hogy akkor még mindig élne. Nem tudhatjuk!” – fogalmazott Földesi.