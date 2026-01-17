Csuti teljesen kiakadt a Dudás Miki haláláról készült kamufotókon: „Rendkívül felkavaró és lélektelen!”

Dudás Miki halála óta nagyon kevés idő telt el, de a közösségi oldalakon máris elszaporodtak az álhírek, kamufotók és mesterséges intelligenciával generált képek. A sportoló halálának körülményei továbbra sem tisztázottak, a hatóságok jelenleg halált okozó testi sértés gyanújával folytatnak nyomozást. A bizonytalanságot azonban sokan kihasználják, nem törődve sem a valósággal, sem a gyászoló családdal.
Dudás Mikit január 5-én találták meg holtan budapesti lakásában. A boncolás során súlyos fejsérüléseket és a légcső repedését állapították meg, a pontos körülmények tisztázása még folyamatban van. A család számára a gyász különösen nehéz, hiszen alig egy évvel korábban Dudás Miki édesapját is tragikus körülmények között veszítették el.
A mostani tragédia után a családnak nemcsak a veszteséggel, de hamis hírekkel is szembe kell nézniük. Egyes portálok és közösségi oldalak tényként állították, hogy megtörtént a búcsúztatás, sőt, mesterséges intelligenciával készült képek is felkerültek az internetre, amelyek állítólag a temetésről vagy a lakásban történt eseményekről készültek. Ezeknek azonban semmi közük a valósághoz.
A jelenségről Szabó András Csuti, a Social Guru marketingügynökség tulajdonosa, közösségi média szakértő, egyben Dudás Miki barátja is megszólalt, aki szerint az új technológia óriási veszélyeket hordoz.
Fantasztikus dolog, hogy ma már olyan minőségben és gyorsasággal lehet képeket alkotni, amire eddig nem volt példa. Ennek viszont óriási a veszélye is: nagyon éles figyelem kell ahhoz, hogy valaki meg tudja állapítani, mi valós és mi nem. Akik nem gyakorlottak, azok szemének ez sokszor észrevehetetlen. Sajnos a mesterséges intelligencia nem ismer határokat, és nem ismer kegyeletet
– kezdte lapunknak a szakember.
Csuti szerint a motiváció legtöbbször egészen egyszerű, bár szomorú.
A nézettség és az olvasottság. Minden ebbe az irányba ment el. Ez lett a világ, és nagyon nehéz ellene harcolni. Bízom benne, hogy idővel jobban lehet majd szűrni a hamis tartalmakat, de jelenleg ez hatalmas probléma
– fogalmazott Csuti.
A legmegrázóbb azonban szerinte az, hogy ezekkel a képekkel és videókkal nem egy elvont ügyet, hanem valódi embereket, egy gyászoló családot érnek el.
Én is láttam ezeket a tartalmakat, sajnos nagyon sok jött szembe. Rendkívül felkavaró. Elképesztő emberi lélektelenségről tesz tanúbizonyságot, aki ilyet csinál. Belegondolni is szörnyű, hogy azok a családtagok, akik ugyanúgy látják ezeket, mit élhetnek át közben
A beszélgetés végén hangsúlyozta, számára most egyetlen dolog a legfontosabb.
Nagyon fontosnak tartom, hogy itt is kifejezzem az őszinte részvétemet a családnak, és természetesen, ha bármiben szükségük lenne, számíthatnak rám
– zárta gondolatait Szabó András Csuti.
