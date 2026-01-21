Dopeman kimondta: „Nem választás lesz, hanem döntés!”

Dopeman eddig sem fogta vissza magát, amikor közéleti kérdésben kellett megszólalnia. Korábban a Tisza adózási politikájával kapcsolatban szólalt fel a rapper, aki elmondta, hogy nagy megszorítások várhatóak, ha a Tisza kerül kormányra. Most pedig követőihez szólt Pityinger László, aki kijelentette, hogy egy államférfi és egy úri ficsúr között kell a magyar embereknek dönteniük.

Pityinger László Dopeman most kifejezetten laza stílusban szólt követőihez (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman erős kijelentést tett

Sokan azt hitték, hogy eltolják a választást, mert féltik a hatalmukat. Aztán mégis lazák, mint a ligalánc. De nem választás lesz április tizenkettedikén, hanem döntés, mert választás az nincsen

– fogalmazta meg videójában a rapper. Pityinger László elmondása szerint a két jelölt nem említhető egy lapon, mivel az egy sértés Orbán Viktorra nézve.

Egy ideális országban van választás kettő vagy három államférfi és államhölgy között. Jelen pillanatban ilyen nincs. Egy sértett úri ficsúr áll szemben egy államférfival, aki történelmileg meghatározója a magyar történelemnek és része lesz a történelemkönyveknek

– jelentette ki Dopeman.

Dopeman TikTok-videója alatt sokan támogatták a rappert (Fotó: Ladoczki Balazs)

Dopeman egyértelművé tette a választást

Ha döntenem kell, hogy kire bízom az ország vezetését, arra, aki biztosítja a mindennapok rendes mederben való folyását, az anyagi gyarapodást, a magyar élettér és nyelv megmaradását, a világpolitikai pozíciónk megtartását és megerősítését, aki kapcsolatokat ápol a meghatározó nagyhatalmakkal az újraformálódó világrendben, vagy arra szavazok, aki ez alatt az ember alatt habzsolt, dőzsölt, tapsolt, táncolt, majd nem kapott meg egy állást, meg elveszített egy feleséget, akit felvett diktafonra, arra nem fogok szavazni

– mondta TikTok-videójában Pityinger László. A rapper ezután ismertette követőivel, hogy pontosan kik azok, akik között dönteni kell és milyen világot élhetünk, ha rossz helyre húzzuk az x-et.

A döntés tehát a következő. Magabiztos alapokon álló, biztos jövő vagy káosz, őrület és tinédzserszerű lázadás. Ha választanom kell, hogy kire bízom a családi kasszát, a lázadó tizennégy éves tinédzserre vagy a gondos és biztos alapokat kínáló édesapára, akkor nem kérdés, hogy a családfőt választom

– számolt be a döntés fontosságáról Dopeman.