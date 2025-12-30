Dopeman a Tisza-adóról: „Rengeteg megszorítással és adóval kellene szembesülnünk..."

Dopeman, azaz Pityinger László elmondta véleményét a Tisza Párt politikájáról, és óva intett a terveiktől, amelyek szerinte komoly kockázatot jelentenek az ország számára. A rapper szerint a párt ígéretei, ha megvalósulnának, rossz hatással lennének a magyar családok mindennapjaira, és súlyos terheket rónának az állampolgárokra. Dopeman szeretné, ha a választók tisztán látnák, milyen következményekkel járna a Tisza Párt programja, különösen az uniós elvárások teljesítése, és az ezzel járó megszorítások fényében.

Dopeman szerint súlyos árat fizetnének az emberek a Tisza-adóval (Fotó: Máté Krisztián)

Dopeman óva int a Tisza-adótól

„Ha tényleg azt tennék, amit az Unió szeretne, rengeteg megszorítással és adóval kellene szembesülnünk” – mondta Dopeman. Szerinte az adók ésszerűtlen emelése, nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is súlyos következményekkel járna, hiszen a lakosság egyszerre fizetne az államnak és az Uniónak:

A rezsicsökkentés teljes megszüntetése, a lakhatási ügyek, az ingatlanadó és az autók megadóztatása mind szörnyen hangzik...

– vázolta fel a sötét jövőképet a rapper.

Lényeges kérdésekre nem felel Magyar Péter

Dopeman külön kitért arra is, hogy kíváncsi Magyar Péter véleményére az Európai Unió Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd forintos hiteléről: „Ez ügyben még nem nyilatkozott - érdekes módon -, de szerintem rendkívül kockázatos, mert annyi ígéretet tett, hogy képtelen lesz mindet betartani. Végső soron diktatórikus irányba tolhatja a politikát” – figyelmeztetett a zenész.

Megvédte a Borsot

A rapper nem hagyta szó nélkül a Bors betiltásának ügyét sem.

„A Bors különszáma hadd jelenjen meg! Amikor már valaki ellenzéki korában bíróságon tiltatna be egy sajtóterméket, az nagyon gatya...” – hangsúlyozta, kiemelve a demokratikus sajtó szabadságának fontosságát.

Dopeman Magyar Pétert egyfajta vészjósló jelenségnek látja. Szerinte rendkívül veszélyes, hogy ennyi ígéretet tesz, miközben nincs garancia arra, hogy betartja őket. Az előadóművész egyértelműen arra figyelmeztet: a Tisza Párt politikája rossz hatással lehet az országra, és minden választónak érdemes óvatosnak lennie a párttal szemben.