Ez igen: megadták a módját, így ünnepelt Curtis és a felesége

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 18:30
Barnai JudieBarnai Judit
Igazi látványosság várta Curtis feleségét, Barnai Juditot.
Bors
Bár Barnai Juditnak már néhány napja volt a születésnapja, az ünneplésnek koránt sincs vége. Curtis és felesége, Judie most egy egész éttermet hozott lázba, hatalmas volt a látványosság.

Curtis és Judie hatalmas ajándékot kapott
Curtis és Judie hatalmas ajándékot kapott
Fotó: Szabolcs László / Stylist: Paksi Éva / Helyszín: Mystery Hotel Budapest / hot! magazin

Curtis és Judie nem akárhol vacsoráztak

A páros a közkedvelt Türkiz nevű étterembe látogatott el jó barátjukhoz, Cengiz Korkuthoz, az étterem vezetőjéhez. 

A kapcsolatuk szorossága a rendezvényen is jól látszott: a szülinapost egy látványos, fényszórókkal kísért műsorral lepték meg, amelyhez a személyzet éneklése is társult. 

Judie örömmel hallgatta az előadást, a videón pedig jól látható, hogy mindenki élvezte a látványos születésnapi ünneplést.

Cengiz úr egy megható üzenetet is hagyott barátainak:

Kedves testvérem, a rapzene apukája, Curtis, és szeretett Barnai Judie! Boldog születésnapot! Köszönöm a sok szeretetet és mosolyt, amit az életembe hoztatok. Egészségben, békében és boldogságban gazdag éveket kívánok. Jó, hogy vagy, jó, hogy vagytok!

