Ez igen: megadták a módját, így ünnepelt Curtis és a felesége

Bár Barnai Juditnak már néhány napja volt a születésnapja, az ünneplésnek koránt sincs vége. Curtis és felesége, Judie most egy egész éttermet hozott lázba, hatalmas volt a látványosság.
A páros a közkedvelt Türkiz nevű étterembe látogatott el jó barátjukhoz, Cengiz Korkuthoz, az étterem vezetőjéhez.
A kapcsolatuk szorossága a rendezvényen is jól látszott: a szülinapost egy látványos, fényszórókkal kísért műsorral lepték meg, amelyhez a személyzet éneklése is társult.
Judie örömmel hallgatta az előadást, a videón pedig jól látható, hogy mindenki élvezte a látványos születésnapi ünneplést.
Cengiz úr egy megható üzenetet is hagyott barátainak:
Kedves testvérem, a rapzene apukája, Curtis, és szeretett Barnai Judie! Boldog születésnapot! Köszönöm a sok szeretetet és mosolyt, amit az életembe hoztatok. Egészségben, békében és boldogságban gazdag éveket kívánok. Jó, hogy vagy, jó, hogy vagytok!
