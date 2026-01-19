Ez igen: megadták a módját, így ünnepelt Curtis és a felesége

Bár Barnai Juditnak már néhány napja volt a születésnapja, az ünneplésnek koránt sincs vége. Curtis és felesége, Judie most egy egész éttermet hozott lázba, hatalmas volt a látványosság.

Curtis és Judie hatalmas ajándékot kapott

Fotó: Szabolcs László / Stylist: Paksi Éva / Helyszín: Mystery Hotel Budapest / hot! magazin

Curtis és Judie nem akárhol vacsoráztak

A páros a közkedvelt Türkiz nevű étterembe látogatott el jó barátjukhoz, Cengiz Korkuthoz, az étterem vezetőjéhez.

A kapcsolatuk szorossága a rendezvényen is jól látszott: a szülinapost egy látványos, fényszórókkal kísért műsorral lepték meg, amelyhez a személyzet éneklése is társult.

Judie örömmel hallgatta az előadást, a videón pedig jól látható, hogy mindenki élvezte a látványos születésnapi ünneplést.

Cengiz úr egy megható üzenetet is hagyott barátainak: