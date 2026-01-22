Csomor Csilla komoly nehézségeken van túl: „Sok trauma és veszteség ért, amelyből fel kellett állnom”

Csomor Csilla, a Barátok közt egykori színésznője szerint a kor nem számít, vannak annál sokkal fontosabb dolgok, mint a naptárt figyelni.

Csomor Csilla bízik abban, hogy inspirál más nőket

(Fotó: MTVA)

Ez egy számadás, mérleg, tanulások összegzése, jó értelemben. Nagyon pozitív minden szempontból. Nem érzem olyan soknak, ahogy az le van írva

– mesélte a színésznő, hozzátéve, hogy „a hatvan az új negyven” a szlogenje. Mint mondta, elég sok olyan trauma és veszteség érte korábban, amelyből fel kellett állnia.

Mindenféle szempontból lenyomatot hagyott bennem, rajtam, kívül-belül. Tavaly tavasszal-nyáron pedig egy életmódprogramba kezdtem. Az elengedésnek nagy szerepe volt tavaly is az életemben. Megszabadultam tizenöt kilótól egy gyógynövényes receptúrának és egy szemléletváltásnak köszönhetően.

Csomor Csilla boldogsága: a diákoktól is kap szeretetet

Most úgy érzi, teljes az élete. A spirituális témák felé egyre nyitottabb, a belső rendrakást fontosnak tartja. Mint mondta a Családi körben, összefutott az MTVA-ban ismerősökkel, akik azzal bókoltak neki, hogy erős nőt látnak benne. Ez persze jólesett neki: bízik abban, hogy más nőket tud inspirálni, bízik abban, hogy jól alakul épp az élete. Fontosnak kell tartanunk magunkat, tette hozzá.

Csomor Csilla kora ellenére bomba formában van

(Fotó: MTVA)

Most nagyon jól érzem magam nőként, tanárként, színésznőként, emberként, gyermekként... hiszen édesapámról gondoskodom. Nagyon fontos nekem ő, már csak ő maradt…

A Duna TV műsorában arról is beszélt, hogy nála a gyász időszaka nagyon hosszú volt, mert ragaszkodó típus, és „lehet sírni, lehet bezárkózni, de ha van erőnk, akkor az élet generálja a változásokat, lehetőségeket, kihívásokat.”

A színésznő, akit a Kincsvadászokban is láthattunk elmondta, ha a diákjai felhívják, érzi a szeretetüket:

Jó érzés, ha át tudok adni valamit, amitől többek lesznek. A sors fintora, hogy biológiailag nem lettem anyuka, de a gyerekektől nagyon sokat kapok vissza.

Csomor Csilla mindig is sportolt, ami sokat számított a kedélyállapota miatt. Arról is beszélt korábban, előfordult, hogy bezárkózott, de ez már a múlt.