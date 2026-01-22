Csomor Csilla komoly nehézségeken van túl: „Sok trauma és veszteség ért, amelyből fel kellett állnom”

Csomor Csilla, a Barátok közt egykori színésznője szerint a kor nem számít, vannak annál sokkal fontosabb dolgok, mint a naptárt figyelni.
Ez egy számadás, mérleg, tanulások összegzése, jó értelemben. Nagyon pozitív minden szempontból. Nem érzem olyan soknak, ahogy az le van írva
– mesélte a színésznő, hozzátéve, hogy „a hatvan az új negyven” a szlogenje. Mint mondta, elég sok olyan trauma és veszteség érte korábban, amelyből fel kellett állnia.
Mindenféle szempontból lenyomatot hagyott bennem, rajtam, kívül-belül. Tavaly tavasszal-nyáron pedig egy életmódprogramba kezdtem. Az elengedésnek nagy szerepe volt tavaly is az életemben. Megszabadultam tizenöt kilótól egy gyógynövényes receptúrának és egy szemléletváltásnak köszönhetően.
Most úgy érzi, teljes az élete. A spirituális témák felé egyre nyitottabb, a belső rendrakást fontosnak tartja. Mint mondta a Családi körben, összefutott az MTVA-ban ismerősökkel, akik azzal bókoltak neki, hogy erős nőt látnak benne. Ez persze jólesett neki: bízik abban, hogy más nőket tud inspirálni, bízik abban, hogy jól alakul épp az élete. Fontosnak kell tartanunk magunkat, tette hozzá.
Most nagyon jól érzem magam nőként, tanárként, színésznőként, emberként, gyermekként... hiszen édesapámról gondoskodom. Nagyon fontos nekem ő, már csak ő maradt…
A Duna TV műsorában arról is beszélt, hogy nála a gyász időszaka nagyon hosszú volt, mert ragaszkodó típus, és „lehet sírni, lehet bezárkózni, de ha van erőnk, akkor az élet generálja a változásokat, lehetőségeket, kihívásokat.”
A színésznő, akit a Kincsvadászokban is láthattunk elmondta, ha a diákjai felhívják, érzi a szeretetüket:
Jó érzés, ha át tudok adni valamit, amitől többek lesznek. A sors fintora, hogy biológiailag nem lettem anyuka, de a gyerekektől nagyon sokat kapok vissza.
Csomor Csilla mindig is sportolt, ami sokat számított a kedélyállapota miatt. Arról is beszélt korábban, előfordult, hogy bezárkózott, de ez már a múlt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.