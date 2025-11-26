Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Újra együtt a legendás Barátok közt női szereplői – Meztelen igazság

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 10:00
Szinte minden nő aggódni kezd, ha közeledik a bűvös ötvenedik életév. Ez azonban könnyen kiküszöbölhető azzal, ha megfelelően karbantartják a lelküket és a testüket, és hozzászoknak a változáshoz. Népszerű Barátok közt női szereplők meséltek nekünk erről, név szerint Csomor Csilla, Deutsch Anita és Gyebnár Csekka.
Nem mi döntjük el, hogy milyen nemmel érkezünk a Földre, de megpróbáljuk abból kihozni a maximumot. Szerencsére minden előnyével és hátrányával együtt nagyon hasonlóan vélekednek erről a Barátok közt női szereplők is, akiket először láthatunk közösen színpadon, méghozzá a Liliom Produkció Meztelen igazság című darabjában, amelyet Tallós Rita rendezett.

barátok közt női szereplők
Egy produkcióban lesznek láthatóak a népszerű Barátok közt női szereplők (Fotó: Forgács Bea/hot! magazin)

Nagyon boldog vagyok, hogy nőnek születtem. Jó szeretni és szeretve lenni, az is simogat, amikor elismerő pillantást kap az ember. Jó anyának lenni, úgyhogy imádom a női létet, és ez jó, és az is, hogy az ember használhatja a nőiességét, ha megtanulja” – kezdte a hot!-nak Deutsch Anita.

„Én mindig küzdöttem ezzel”

 – tette hozzá Gyebnár Csekka. „Mindig alacsony voltam, és az iskolában is a sor végén álltam, sőt nem is voltam kifejezetten szép kislány. Úgy érzem, hogy nekem a párom segít a legtöbbet. Azóta érzem igazán nőnek magam, amióta mellettem van, és az ő szemén keresztül látom magam. A mai napig ledöbbenek, hogy vajon miért lát szépnek és hogy szerethet ennyire! Tizenhat éve vagyunk együtt, és engem még mindig építenie kell, de nagyon jól végzi” – mesélte nevetve.

„Az elmúlt évek nagyon sok kihívást hoztak számomra”

 – vette át a szót Csomor Csilla. „Nem találtam a helyem, számos veszteség ért a családomban, szeretetlenségben vergődtem. Édesanyám elvesztése után felmerült bennem, hogy egyáltalán szerethető vagyok-e. A szakmai sikerek is elkerültek. Bezárkóztam.”

Aztán történt valami, és ezt az elengedés folyamatával kapcsoltam össze. Hiszem, hogy van egy belső rendszerünk, ami folyamatosan vizsgálatot végez önmagunkon.

„Most valahogy úgy alakult a csillagok állása és az emberek is körülöttem, hogy minden irányból töltekezhetek. Egyrészt ott a tizenöt kilós fogyásom, amit nemcsak súlyvesztésnek veszek. Másrészt pedig a görcsösen ragaszkodást dobtam le magamról, legyen az tárgy, személy vagy helyzet. Januárban ünneplem a születésnapomat, és úgy érzem, addigra teljesen újjászületek.”

„Egy évvel ezelőtt nagyon nehéz időszakom volt” – folytatta Anita. „A lányom mindig azzal segített ki a gödörből, hogy azt mondta, főnixmadár vagyok, és ettől álltam talpra.”

A Barátok közt női szereplők elfogadják magukat

A nagyon dögös nőtől kezdve a szerény, visszahúzódó karakterig széles skálán találkozhatunk a darabban minden típussal – pont úgy, mint a való életben. A színésznők önbizalmán sokat dobott az előadás és annak témája.

hot! magazin címlap feltöltés Kern - Edina Balázs Fecó - Adrián 3 nő - Adrián Lékai - Niki Gabi - Niki
Rengeteg tánc és dalbetét jellemzi a darabot (Fotó: archív/hot! magazin)

„Nekem sokat segített a rúdtánc. Látja az ember magát, és rájön, hogy ez már nem az a tökéletes test, mint régen volt. Ott a narancsbőr, a zsírpárna, de elfogadod, és nőnek érzed magad. Ez is egy szépsége a színészetnek, hogy ad egyfajta önbizalmat, mert megélhetünk sok mindent, amit a való életben nem” – árulta el Anita.

„Egy, a személyiségemmel eléggé ellentétes karaktert kell megformálnom” – magyarázta Csilla. „Ez a szerep pedig a magánéletemben is hozott olyan változásokat, amelyeket a próbafolyamatnak köszönhetek.”

Deutsch Anita még mindig jó formában van

Az egészséges és tudatos életmódon túl legalább annyira fontos az ember lelki békéje és az, hogy tisztában legyen a saját értékeivel. A Barátok közt szereplők is így vélekednek erről.

hot! magazin címlap feltöltés Kern - Edina Balázs Fecó - Adrián 3 nő - Adrián Lékai - Niki Gabi - Niki
A Barátok közt színésznői együtt lépnek színpadra (Fotó: archív/hot! magazin)

„Vannak szerencsések, akiknek nem kell mindig csatázniuk magukkal, de nekünk, nőknek mindig újra és újra el kell fogadnunk önmagunkat. A test és a lélek folyamatosan változik az életünk során, ez pedig nem feltétlenül korfüggő, sokkal inkább az adott helyzethez nézzük, illetve ahhoz, hogy mennyire viseled könnyen vagy nehezen a tested változásait. Az biztos, hogy ötven felett nem azt látom a tükörben, amit én belül gondolok magamról. Persze igyekszünk tenni érte folyamatosan, hiszen egészségesen élünk, és napi szinten sportolunk vagy másfajta mozgást végzünk” – mondta Anita.

Gyebnár Csekka egyszerre sírt és nevetett az olvasópróbán

A Barátok közt című sorozat egykori szereplői ismét talál­koztak, együtt játszanak a Meztelen igazság című darabban. Mindhárman eléggé nőies oldalukat mutatják meg, sőt a szerep kedvéért meg kellett tanulniuk rúdtáncolni is!

„Már az olvasópróbán sírtam és nevettem egyszerre. Ez egy zseniálisan megírt darab, hihetetlen női sorsokról és tragédiákról. Úgy érzem, nem lesz olyan nő, aki ne ismerne magára valamelyik karakter sorsában” – mesélte Csekka.

„Ahány nő, annyiféle történés” – erősítette meg a kolléganője szavait Csilla. – „Bár vannak érintkezési pontok, mégis minden sors egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Ezért adhat a darab talán majd egy olyan iránymutatást a nézőknek, ami inspirálhatja őket.”

További izgalmas történetekért keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: hot! magazin)

 

