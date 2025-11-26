Újra együtt a legendás Barátok közt női szereplői – Meztelen igazság

Nem mi döntjük el, hogy milyen nemmel érkezünk a Földre, de megpróbáljuk abból kihozni a maximumot. Szerencsére minden előnyével és hátrányával együtt nagyon hasonlóan vélekednek erről a Barátok közt női szereplők is, akiket először láthatunk közösen színpadon, méghozzá a Liliom Produkció Meztelen igazság című darabjában, amelyet Tallós Rita rendezett.

Egy produkcióban lesznek láthatóak a népszerű Barátok közt női szereplők (Fotó: Forgács Bea/hot! magazin)

„Nagyon boldog vagyok, hogy nőnek születtem. Jó szeretni és szeretve lenni, az is simogat, amikor elismerő pillantást kap az ember. Jó anyának lenni, úgyhogy imádom a női létet, és ez jó, és az is, hogy az ember használhatja a nőiességét, ha megtanulja” – kezdte a hot!-nak Deutsch Anita.

„Én mindig küzdöttem ezzel”

– tette hozzá Gyebnár Csekka. „Mindig alacsony voltam, és az iskolában is a sor végén álltam, sőt nem is voltam kifejezetten szép kislány. Úgy érzem, hogy nekem a párom segít a legtöbbet. Azóta érzem igazán nőnek magam, amióta mellettem van, és az ő szemén keresztül látom magam. A mai napig ledöbbenek, hogy vajon miért lát szépnek és hogy szerethet ennyire! Tizenhat éve vagyunk együtt, és engem még mindig építenie kell, de nagyon jól végzi” – mesélte nevetve.

„Az elmúlt évek nagyon sok kihívást hoztak számomra”

– vette át a szót Csomor Csilla. „Nem találtam a helyem, számos veszteség ért a családomban, szeretetlenségben vergődtem. Édesanyám elvesztése után felmerült bennem, hogy egyáltalán szerethető vagyok-e. A szakmai sikerek is elkerültek. Bezárkóztam.”

Aztán történt valami, és ezt az elengedés folyamatával kapcsoltam össze. Hiszem, hogy van egy belső rendszerünk, ami folyamatosan vizsgálatot végez önmagunkon.

„Most valahogy úgy alakult a csillagok állása és az emberek is körülöttem, hogy minden irányból töltekezhetek. Egyrészt ott a tizenöt kilós fogyásom, amit nemcsak súlyvesztésnek veszek. Másrészt pedig a görcsösen ragaszkodást dobtam le magamról, legyen az tárgy, személy vagy helyzet. Januárban ünneplem a születésnapomat, és úgy érzem, addigra teljesen újjászületek.”

„Egy évvel ezelőtt nagyon nehéz időszakom volt” – folytatta Anita. „A lányom mindig azzal segített ki a gödörből, hogy azt mondta, főnixmadár vagyok, és ettől álltam talpra.”