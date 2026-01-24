Luxusnyaralásra viszi a feleségét Csocsesz: ezért vártak kínzóan sokáig a nászúttal

Kiss Attila Csocsesz és Angéla tavaly július közepén mondták ki a boldogító igent a családjuk és a barátaik előtt. A terveikkel ellentétben viszont nászútra azóta sem utaztak el, így az énekes egyik legfontosabb terve idén, hogy ezt bepótolja. Ráadásul nem is akármilyen nyaralást tervez, egy igazi luxusútra vinné a feleségét.

Csocsesz párja, Angéla már megszokta a zenészélettel járó nehézségeket, azért sem panaszkodik, hogy még most sem jutottak el nászútra (Fotó: Knap Zoltán)

Csocsesz esküvője után ugyan szerette volna nyaralni vinni a feleségét, de a munkája miatt ezt sajnos nem engedhette meg magának.

Az esküvő óta még boldogabbak vagyunk, ha ez lehetséges. Bár én nem éreztem fontosnak, hogy legyen erről papírunk, de jó döntés volt, mert még erősebb lett a kötődés közöttünk. Szeretnénk ezt megünnepelni azzal is, hogy végre elmegyünk nászútra. Elsősorban melegebb tájra gondoltunk, de az időpontot még nem tudjuk, mert az nálunk mindig problémás

– kezdte az énekes.

„Neki ugye a munkahelyén elég szoros a tempó, nekem pedig a hétvégék vannak tele fellépéssel, ezért egy kicsit nehéz összehozni egy nyaralást. Éppen emiatt nem mentünk nászútra tavaly sem, mert a nyár nekem a fő koncertszezon, és nem mondhatok le fellépéseket, azért, hogy pihenjek. De szerencsére a feleségem nagyon jól viseli ezt az életmódot” – mesélte Csocsesz koncertjeivel kapcsolatban.

Csocsesz fellépései miatt nyáron szinte lehetetlen, hogy nyaralni mehessenek, így sokkal komolyabb szervezést igényel a nászút is (Fotó: Knap Zoltán)

Csocsesz felesége kedvében akar járni

A mulatós sztár abba is beavatott, hogy milyen utazást tervez, amivel szeretné elkápráztatni Angélát.

Idén mindenképp elmegyünk Törökországba is, a kedvenc helyünkre, de ha összejön, szeretnénk elutazni egy kicsit távolabb is. A Maldív-szigeteken már voltunk egyszer, és egy csoda volt. Ilyen szépet még sosem láttam, úgyhogy oda mindenképp szeretnénk visszatérni, de hogy sikerül-e azt még nem tudjuk. De abban biztos vagyok, hogy Angi is nagyon szeretné, ezért mindent megteszek, hogy összejöjjön, de ha a Maldív-szigetekre nem is, Thaiföldre mindenképpen eljutunk

– jelentette ki Csocsesz.

„De még mindenek előtt elmegyünk most 4-5 napra itt a közelben, ugyanis nemrég volt Angéla születésnapja, illetve az én névnapom is lesz nemsokára. Szóval ezt a kettőt egybe gyúrjuk és pihenünk egy kicsit” – tette még hozzá.