Nagy volt az ijedtség! Bodnár Attila feleségét, Pap Ritát kórházba kellett vinni

Pap Rita a sürgősségin kötött ki, az énekesnő egy estét benn is töltött a kórházban. Ma már sokkal jobban vannak, Bodnár Attila szerint egy koncerten kaphatták el az influenzát, ráment az év vége.
Karácsony környékén nagyon rosszul voltunk legalább egy héten át. A háziorvost felhívtam, de nem tudott mit mondani. Köhögtünk, lázunk volt, fulladással küzdöttünk, úgyhogy végül bementünk az orvoshoz. Megnézte Ritát, aki nagyon fehér és gyenge volt, felmerült, hogy tüdőgyulladása vagy mellhártyagyulladása lehet
– emlékezett azokra a napokra Bodnár Attila, aki még kissé most is köhög, nem jött ki teljesen a betegségből.
Az orvos javasolta, hogy azonnal menjenek be a sürgősségire. A zenész-énekes megijedt, hiszen egy évvel korában volt agyvérzése Pap Ritának, természetesen félt, hogy nagyobb lesz a baj: „Leesett a nátriumszintje, infúzióra kötötték. December 31-én hoztuk haza, másfél napot volt benn a kórházban. Megállapították, hogy nincs se tüdőgyulladása, se mellhártyagyulladása, ami persze megnyugtató volt. Influenza vagy covid volt, nagyon betegek voltunk. Ma már sokkal jobban vagyunk.”
Bodnár Attila úgy véli, hogy december 21-én kaphatták el az influenzát, amikor Körmend mellett, Iváncon léptek fel.
Korábban hetente volt szabadtéri koncertünk, de ez benn volt egy teremben, sokan is voltak, és meleg is volt. Beszélgettünk, dedikáltunk: ott kaphattuk el, mert nem járunk amúgy tömegbe. A szabadtéri koncertek azért jók, mert ott elfújja a szél a bacilust!
Az osztrák határnál laknak, a magyar részen, Bükfürdőn: ott nincs nagy hó, 4-5 centi esett csak: legalább a hóhelyzet nem volt durva a környékükön. Szilveszterkor eleve nem akartak menni sehova, persze félig betegen nem is mozdultak ki.
Korábban beadattuk magunknak az influenza elleni védőoltást, de ebben a téli időszakban kimaradt, pedig nem lehet ezzel játszani. A fiunk Grazban van, a lányunk Badenben, ő is lebetegedett. A fiunk eljött hozzánk, de végig maszkban volt, ő ugyanis nagyon sportos életet él, hegymászó, kerékpáros. Retteg attól, ha nem tud mindennap elmenni futni, biciklizni. De jól tette, hogy óvatos volt, nem is kapott el tőlünk semmit.
A zenészpáros figyel az egészségére: mint Attila mesélte, ő sokat dohányzott régen, de 1989. december 31-én végleg letette a cigarettát, azóta nem is gyújtott rá.
Közös zenei produkcióban ismerkedtek össze, 39 éve van együtt Bodnár Attila és Pap Rita. Már újra itthon élnek, továbbra is aktívak, de nincs évente 50-60 koncertjük, mint a koronavírus-járvány előtt.
Megyünk néha fellépni, de messzire nem merünk menni Bükfürdőről. Nagyon megváltozott a közlekedés, sokkal több az autó. Ha pedig baleset van valahol, nem érünk oda az ország másik részébe.
„Nem olyan egyszerű kinn, külföldön mindenhol idegen a magyar. Ne mondja azt nekem senki, hogy könnyű. A fiamat még az ausztriai gimnáziumban is emlékeztették arra, hogy magyar. Nem fenékig tejfel kinn sem” – vélekedett az énekes, aki nemrég lapunknak hosszabban is mesélt az életükről.
