Nagy volt az ijedtség! Bodnár Attila feleségét, Pap Ritát kórházba kellett vinni

Pap Rita a sürgősségin kötött ki, az énekesnő egy estét benn is töltött a kórházban. Ma már sokkal jobban vannak, Bodnár Attila szerint egy koncerten kaphatták el az influenzát, ráment az év vége.

Pap Rita és Bodnár Attila harminckilenc éve vannak együtt nagy szeretetben

(Fotó: Bodnár Attila)

Karácsony környékén nagyon rosszul voltunk legalább egy héten át. A háziorvost felhívtam, de nem tudott mit mondani. Köhögtünk, lázunk volt, fulladással küzdöttünk, úgyhogy végül bementünk az orvoshoz. Megnézte Ritát, aki nagyon fehér és gyenge volt, felmerült, hogy tüdőgyulladása vagy mellhártyagyulladása lehet

– emlékezett azokra a napokra Bodnár Attila, aki még kissé most is köhög, nem jött ki teljesen a betegségből.

Pap Rita kórházba került

Az orvos javasolta, hogy azonnal menjenek be a sürgősségire. A zenész-énekes megijedt, hiszen egy évvel korában volt agyvérzése Pap Ritának, természetesen félt, hogy nagyobb lesz a baj: „Leesett a nátriumszintje, infúzióra kötötték. December 31-én hoztuk haza, másfél napot volt benn a kórházban. Megállapították, hogy nincs se tüdőgyulladása, se mellhártyagyulladása, ami persze megnyugtató volt. Influenza vagy covid volt, nagyon betegek voltunk. Ma már sokkal jobban vagyunk.”

Bodnár Attila úgy véli, hogy december 21-én kaphatták el az influenzát, amikor Körmend mellett, Iváncon léptek fel.

Korábban hetente volt szabadtéri koncertünk, de ez benn volt egy teremben, sokan is voltak, és meleg is volt. Beszélgettünk, dedikáltunk: ott kaphattuk el, mert nem járunk amúgy tömegbe. A szabadtéri koncertek azért jók, mert ott elfújja a szél a bacilust!

Bodnár Attila és Pap Rita fia segített

Az osztrák határnál laknak, a magyar részen, Bükfürdőn: ott nincs nagy hó, 4-5 centi esett csak: legalább a hóhelyzet nem volt durva a környékükön. Szilveszterkor eleve nem akartak menni sehova, persze félig betegen nem is mozdultak ki.