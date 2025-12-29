L.L. Junior és Frey Tímea összepakoltak és elhagyták az országot

A mexikói sorozatokat idéző viharos időszak után úgy látszik, az énekes és párja kapcsolata komolyra váltott. L.L. Junior házába be is költözött Frey Tímea, akivel azóta is nagy szerelemben élnek. Így, amikor a rappert meghívták Amerikába fellépni, nem volt kérdés, hogy táncos párja is vele tart.

L.L. Junior párja először a Nagy Duett stúdiójában jelent meg nyilvánosan (Fotó: Bors)

L.L. Junior és szerelme a reptérről jelentkezett be

Egy ország követte popcornnal a kezében az énekes és táncosa kapcsolatának alakulását, hónapokon keresztül se veled, se nélküled viszony volt köztük. Volt ott minden, nyilvános üzengetés, L.L. Junior egy szakítást követően még a csapatból is kitette Frey Tímeát.

Sokszor nem tudtam, hogy aznap fellépek-e, vagy sem… Az idei két legnagyobb bulinkról például lemaradtam, mert épp szakítottunk. Amikor jóban voltunk, felléptem, ha nem, el sem mentem a koncertre

– mesélte arról az időszakról Hajdú Péter műsorában Frey Timi, akiről egy viharos szakítás után még egy dalt is írt L.L. Junior.

De azóta mindketten rájöttek, hogy nem tudnak a másik nélkül élni, összeköltöztek, sőt eldöntötték, hogy L.L. Junior koncertjére, Amerikába is együtt utaznak. Tegnap el is indultak, még egy közös bejelentkezésre is szakítottak időt, már a repülőtérről, ahol Bernáth Odett is feltűnt, miután ő is a párral tart.

„Nagy baráti társasággal repülünk december végén New Yorkba, szilveszterkor lesz egy fellépésünk a B66 Clubban, ahol már másodjára hívtak meg, jön velünk Timi barátnője, Odett is” – mesélte boldogan korábban a rapper a Borsnak.

Utána pedig szépen lecsorgunk Dominikára lazítani, ahol csatlakoznak hozzánk Curtisék is, Südi Sanyi barátunk segít most is mindenben. Jaj, már nagyon várom, tényleg nagyon húzós volt ez az év, rengeteget melóztunk, ránk fér a pihenés. Az biztos, hogy felszállunk egy nagy hajóra, hajókázunk a gyönyörű, megunhatatlan Karib-tengeren, finomakat eszünk, iszunk, bulizunk, nem sietünk haza, ott ünnepeljük a 45. szülinapomat. Még az is lehet, hogy mikrofont is ragadok, van kint egy zenekarom, mert ugye zene nélkül mit érek én?