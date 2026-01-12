„Az idő elvett belőlem. A gyerekeim mindent visszaadtak” – Bárdosi Ildi érzelmes vallomást tett

Bárdosi Ildi egy cuki fényképet osztott meg arról, hogy milyen fontos számára az anyaság, és hogy mennyi mindent adott neki az anyává válás.

Bárdosi Ildi nem is lehetne boldogabb a gyerekei mellett

Bárdosi Ildivel a feltétlen szeretet minden elfelejtett

Sok édesanya azt vallja, hogy gyermeke, gyermekei megszületéséig, üres volt az élete, miután rengetegen vágynak arra, hogy végre kezükben tarthassák életük legféltettebb kincsét.

Ezzel Bárdosi Ildi sincs másként, aki rengeteget tanult, mióta édesanyává vált. Az Instagramra posztolt egy képet egyik gyermeke kisbaba koráról, és alá egy megható leírást is posztolt. Mint írja, az eltelt évek nem mögötte, hanem benne vannak, s bár ráncokat is kapott, a történetekből sem maradt hiány.

Az idő elvett belőlem. A gyerekem mindent visszaadtak

- fogalmazott

És a fáradtságból is kijutott neki, de a feltétlen szeretet, amit gyermekei adtak minden nehézséget elfelejtetett a boldog édesanyával. Legfőképpen annak tudatában, hogy hosszú évekig Ildi azzal szembesült, hogy sosem lehet gyermeke. A cél érdekében életmódváltásba kezdett, hogy legyőzze az inzulinrezisztencia rá gyakorolt hatását, és ma már két csodálatos gyermek édesanyja. Alex 2015-ben, Maja pedig 2017-ben születetett.

