Bárdosi Sándor és Ildi még mindig fülig szerelmesek: „Nincsenek tabutémáink”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 13:00 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 13:04
Kevés olyan párt ismerünk itthon, akik noha fülig szerelmesek egymásba, mégis úgy tudnak együtt nevetni és bandázni, mintha a legjobb barátok lennének. Bárdosi Sándorék között ezért is olyan különleges a kapocs, amelynek titkáról magazinunknak meséltek.

Már másfél évtizede annak, hogy boldogítják egymást a Nyerő Páros szerelmesei. Bárdosi Sándor és Bárdosi Ildikó rengeteg mindenen mentek át, amiben persze segítségükre volt az elképesztő humoruk és a figyelmesség.

Bárdosi Sándor és Ildi: "Nincsenek tabutémáink" - BORS
Bárdosi Sándor felesége oldalán kicsattan a boldogságtól (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Bárdosi Sándorék még mindig oda vannak egymásért

Nem mindenben szoktuk kikérni egymás véleményét! Ildi nem küldi el, ha talál valami ruhát a boltban. Egyszer csak felvesz valamit, amit még nem láttam rajta korábban, és megkérdezem, hogy ez új-e, ő pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem, ezer éve a szekrényben van. Én pedig vagyok olyan hülye, hogy elhiszem! Aztán két nap múlva elcsípem egy beszélgetésből, hogy az bizony új ruha volt – kezdte Sanyi nevetve a hot!-nak.

Noha nem abból áll egy napjuk, hogy minden alkalommal elhalmozzák a másikat különböző ajándékokkal, mégis szeretnek kedveskedni egymásnak – ha nem is tárgyakkal, de tettekkel és szavakkal mindenképpen.

Ruhát nem szoktam venni neki, mert nem mindig tudom, melyik tetszene neki. A virágot sem szereti, mert az pár nap múlva elhervad, és sajnálja  – mesélte a birkózó.

Azért ez nem igaz! – folytatta Ildi. – Tudok nekik örülni, de nekem többet ér egy szál virágnál az, ha segít nekem: bepakolja a mosogatógépbe a mosatlant vagy rendbe teszi a teraszt. Ha ez ember együtt van valakivel tizenöt évig, akkor felértékelődnek ezek a dolgok.”  

Imádja, ha lemosom a kocsiját, annak meg még jobban, ha meg is tankolom! – fűzte hozzá nevetve Sanyi.

Egy igazi kaland volt számukra a párkapcsolati reality. Egyébként is azt vallják, hogy teljesen fölösleges, ráadásul megerőltető is folyton álarcot viselni és szerepet játszani.

Nem azért jöttünk a Nyerő Párosba, hogy megerősítsük vagy rendbe tegyük a kapcsolatunkat, mert nincs mit. Jól megvagyunk. Nincsenek tabutémáink, mindent megbeszélünk. Emiatt nincs feszültség bennünk semmivel kapcsolatban, mert nyíltan beszélünk róla a másiknak. Imádunk röhögni, így távol áll tőlünk a feszesség! A játékban is ez volt a legnehezebb, hogy egy laza kommunikációs közeget hozzunk létre úgy, hogy nem ismerjük a többi embert vagy a másik generáció szülöttjeit.

Éles váltás

Ildit eddig a közönség szőke hajjal ismerte, nemrég azonban úgy döntött, hogy inkább megnöveszti, ezért most barna színben pompázik a hajkoronája.

A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak – (Fotó:  hot! magazin)

 

 

