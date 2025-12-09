Újabb exatlonos szereplővel szakított Viczián Viktória

Viczián Viktória először 16 évesen szerepelt modellként, amikor is a híres Anna-bálon vett részt. Édesanyja nevezte be a szépségversenyre, ahol egyből döntőbe is jutott és megcsillogtatta a szépségét. Ezután még nagyobb kifutón lépett fel, ugyanis a balatonfüredi verseny után, 2017-ben a Miss Earth Hungary-t nyerte meg.

Viczián Viktória párja idén márciusban kérte meg a szépségkirálynő kezét (Fotó: Tumbász Hédi)

Viczián Viktória nem akárkibe szeretett bele

A szépségversenyek után nehezen tudta a kapcsolat kérdését "elkerülni" a modell. Az akkor még csak húszéves Viki szingliként küzdötte végig ezeket a versenyeket, de 2021-ben már az Exatlon egyik sztárjával mutatkozott. Kempf Zozó és Viczián Viktória sokáig titokban tartották a kapcsolatukat, de 2021 februárjában már közös képükkel sokkolták a rajongókat.

Kapcsolatuk a nyilvánosság előtt nem tartott sokáig, mivel még abban az évben a szakításukat is bejelentették. A sztárpár tehát hiába tűnt megállíthatatlannak, ennek ellenére évfordulót sem tudtak ünnepelni. Fél évre volt szüksége a szépségkirálynőnek, hogy kilábaljon volt kapcsolatából és ismét rátaláljon a szerelemre. Somhegyi Krisztián ekkor lépett be Viki életébe.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória szakítása meglepte a rajongókat (Fotó: Ripost)

Nem zavarták őket a rosszindulatú kommentek

Somhegyi Krisztián és Kempf Zozo korábban az Exatlon műsorában szerepeltek és nem csupán csapattársak, de barátok is voltak. Krisztián elmondása szerint nem ő befolyásolta kettőjük szakítását és csak utána kezdtek el közelebbről megismerkedni.

Nagyon jól érezzük magunkat együtt, találkozgatunk és igen, együtt vagyunk. Viki és Zozo már rég szakítottak, amikor mi megtetszettünk egymásnak. Ez azért fontos, mert nem csak csapattársam, hanem barátom is Zozo. De felnőtt emberek vagyunk, ők mindketten tovább léptek. Így teljesen tiszta lappal indultunk neki ennek a kapcsolatnak!

– mesélte korábban a pár férfi tagja a Borsnak.

Tehát három éve érkezett a bejelentés a pártól, hogy sikerült együtt megtalálniuk a szerelmet. Idén az eljegyzés is megtörtént a gerlepár életében és már az esküvő időpontja is megvolt. Az élet viszont néha kiszámíthatatlan, így a minap nehéz döntést hozott meg Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián.

Kedves Mindenki! Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket

– írta az Instagram-oldalán Viki, aki nem szeretne nyilatkozni erről a témáról.