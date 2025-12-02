Fekete poszt miatt aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Sejtelmes, aggodalomra okot adó Instagram-sztorit osztott meg Vasvári Vivi. A sztáranyuka egy fekete hátterű fényképet tett közzé, amin egy angyalka és egy gyertya emoji volt látható. A kommentelők közt sokan fejtegették, mi állhat a sztori mögött. Abban egyetértettek, hogy bármi is történt, remélik, hogy mindegyik gyermek jól van.

Vasvári Vivi sztorija miatt aggódnak a rajongók

Fotó: Máté Krisztián

Vasvári Vivi Instagram-sztorija mindenkit aggodalommal tölt el

Akármennyire is nem bírom, remélem, nincs baj a gyerekekkel

– szólt a poszt Redditen, amelyben megosztották Vasvári Vivi Instagram-sztoriját.

A celeb anyuka ugyanis egy fekete hátterű képet posztolt, amin egy gyertya és egy angyalka képe volt látható.

A kommentelők a poszt alatt találgatták, mi lehet a sejtelmes, aggodalomra okot adó sztori mögött.

Fú, ez olyan, mint amikor valamelyik ismerősöm a Facebookon átváltoztatja full feketére a profil képét

– írta egyikük.

Lehet, egyszer ezen a napon vetélt el

– találgatták a poszt alatt.

Elvetélt, volt az első gondolatom, de inkább Adventhez köthető

– írta egy másik kommentelő.

Reméljük, valóban nincs semmi baj a sztáranyukával, valamint nem valami szomorú eseményt idézett fel, hanem valóban az advent első vasárnapjára utalt a bejegyzése, ami ide kattitnva tekinthető meg.