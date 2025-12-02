Fekete poszt miatt aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Sejtelmes, aggodalomra okot adó Instagram-sztorit osztott meg Vasvári Vivi. A sztáranyuka egy fekete hátterű fényképet tett közzé, amin egy angyalka és egy gyertya emoji volt látható. A kommentelők közt sokan fejtegették, mi állhat a sztori mögött. Abban egyetértettek, hogy bármi is történt, remélik, hogy mindegyik gyermek jól van.
Akármennyire is nem bírom, remélem, nincs baj a gyerekekkel
– szólt a poszt Redditen, amelyben megosztották Vasvári Vivi Instagram-sztoriját.
A celeb anyuka ugyanis egy fekete hátterű képet posztolt, amin egy gyertya és egy angyalka képe volt látható.
A kommentelők a poszt alatt találgatták, mi lehet a sejtelmes, aggodalomra okot adó sztori mögött.
Fú, ez olyan, mint amikor valamelyik ismerősöm a Facebookon átváltoztatja full feketére a profil képét
– írta egyikük.
Lehet, egyszer ezen a napon vetélt el
– találgatták a poszt alatt.
Elvetélt, volt az első gondolatom, de inkább Adventhez köthető
– írta egy másik kommentelő.
Reméljük, valóban nincs semmi baj a sztáranyukával, valamint nem valami szomorú eseményt idézett fel, hanem valóban az advent első vasárnapjára utalt a bejegyzése, ami ide kattitnva tekinthető meg.
