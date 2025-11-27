„Te kis csodálatos macisajt!” – Vasvári Vivien tündéri fotón mutatta meg, milyen sokat nőtt legkisebb fia, Liam

Vasvári Vivien kisbabája, Liam most is elrabolta a követők szívét - hihetetlen, mekkorát nőtt!
Liam idén áprilisban született, és csak egyike annak a hat gyermeknek, akit az üzletasszony férjével, Bodnár Zsigmonddal nevel.
Bár ezek közül a gyerekek közül csak kettő közös, Vivien mindegyiket úgy neveli, mintha a sajátja lenne.
A sztáranyuka ma karácsonyi dekorációit és előkészületeit osztotta meg az Instagramon 24 órás történetben, de persze becsúszott közé egy kép is gyermekeik egyikéről.
Te kis csodálatos macisajt!
- írta Vivien a kép alá, ahol a majdnem 8 hónapos Liam hason fekve, hatalmas kék szemeivel anyukáját nézve mosolyog a kamerába.
Liamet nemrég, még a nyaralásaik előtt keresztelték meg, nagyjából egy hónapja. Az eseményen az egész család, mind a hat gyermek, fehér felsőben és krém színű alsóban vonult, ahol egy közös fotót is készítettek.
