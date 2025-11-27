Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Te kis csodálatos macisajt!” – Vasvári Vivien tündéri fotón mutatta meg, milyen sokat nőtt legkisebb fia, Liam

Vasvári Vivien
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 19:45
Bodnár Vivienkisbaba
Még csak nemrég volt várandós a gyönyörű sztármami, most már mászni is tud a legkisebb gyermeke. Vasvári Vivien fia ekkorát nőtt!
Bors
A szerző cikkei

Vasvári Vivien kisbabája, Liam most is elrabolta a követők szívét - hihetetlen, mekkorát nőtt!

Ekkorát nőtt Vasvári Vivien fia
Ekkorát nőtt Vasvári Vivien fia (fotó: @vasvarivivien/ Instagram)

Liam idén áprilisban született, és csak egyike annak a hat gyermeknek, akit az üzletasszony férjével, Bodnár Zsigmonddal nevel.

Bár ezek közül a gyerekek közül csak kettő közös, Vivien mindegyiket úgy neveli, mintha a sajátja lenne.

Vasvári Vivien fiával díszít karácsonyra

A sztáranyuka ma karácsonyi dekorációit és előkészületeit osztotta meg az Instagramon 24 órás történetben, de persze becsúszott közé egy kép is gyermekeik egyikéről.

Te kis csodálatos macisajt!

- írta Vivien a kép alá, ahol a majdnem 8 hónapos Liam hason fekve, hatalmas kék szemeivel anyukáját nézve mosolyog a kamerába.

Liamet nemrég, még a nyaralásaik előtt keresztelték meg, nagyjából egy hónapja. Az eseményen az egész család, mind a hat gyermek, fehér felsőben és krém színű alsóban vonult, ahol egy közös fotót is készítettek.

