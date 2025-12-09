T. Danny félmeztelen fotója után egyértelmű, hogy újra szingli

Telegdy Dániel, azaz T. Danny az utóbbi évek egyik legkeresettebb előadója lett, akinek minden posztja pillanatok alatt eljut több százezer követőhöz. Most sem volt ez másképp, amikor a medence partján lőtt, félmeztelen fotójával hódította meg ismét az internetet. A drogbotrányba keveredett fiatal sztár humoros üzenettel fűszerezte a képet, ami azonnal felkavarta az állóvizet, és a rajongók biztosak benne, hogy megerősített egy pletykát a képhez írt kommenttel.

Telegdy Dániel T. Danny néven vált ismerté, akiért megvesznek a lányok (Fotó: Instagram/T. Danny)

T. Danny újra nagyot villantott

A képen az arcát ugyan még mindig eltakarja, hogy ne az eldeformálódott orra miatt kapja a kommenteket, de ez cseppet sem zavarta a követőket. Ugyanis az énekes megmutatta kisportolt felsőtestét, és ami a hölgy rajongóknak még fontosabb, megerősítette a pletykát, miszerint szakított azzal a lánnyal, aki szintén érintett a drogbotrányában. A fotó alá azt írta:

single bells, single bells, single all the way

A rajongók azonnal rárepültek a szójátékra, és áradtak a kommentek arról, mennyire „elviszi a show-t” T. Danny izmos teste.

Ha ilyen a szingli karácsony, akkor én is kérek belőle!

írta az egyikük, mások pedig már most felajánlották társaságukat az ünnepekre.

Rajongói őrület a kommentekben

A poszt alatti hozzászólások között szinte minden második a sztár formáit dicséri. „Az árnyékok ellenére is tökéletes” – írta egy lelkes rajongó, míg mások épp azon viccelődtek, hogy Dani valószínűleg csak azért takarta el az arcát, hogy még több találgatás övezze a T. Danny orra körül kialakult botrányt. A fénykép percek alatt több ezer lájkot kapott, és már most az év egyik legnépszerűbb celebposztjává nőtte ki magát.