T. Danny meztelenre vetkőzött! Most mindenki láthatja a testét

T Danny
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 19:05
kecskés enikőMaszkénekesplasztika
Az énekes legújabb fotói között több olyan is akad, amelyeken szinte teljesen takarásban van az orra, még úgy is, hogy a sztár közben teljesen meztelen. A követők szerint nem véletlen a rejtegetés, és ismét beindultak a T. Danny-ről szóló pletykák.

A rajongók teljesen ráfüggtek Telegdy Dániel Márton, művésznevén T. Danny magyar énekes legfrissebb Insta-posztjaira. A szívecskék és a tűz emojik mellett megint előkerült a régi téma: T. Danny orra és hatalmas változása. Már korábban is több cikk született arról, hogy feltűnően más lett, az énekes külseje: legfrissebb fotója láttán azonban olyan kommentlavina indult el, amilyet korábban talán még sosem tapasztaltunk. 

T. Danny
T. Danny Kecskés Enikő exe félmeztelenül mutatta meg magát Instagram oldalán (Fotó: Instagram/ T. Danny)

T. Danny és a tükörszelfi, ami felrobbantotta az Instát

T. Danny a napokban félmeztelenül posztolt egy tükörszelfit a fürdőszobából, ami pillanatok alatt több ezer reakciót gyűjtött be. A követőknek nemcsak az énekes merész megjelenésén akadt meg a szemük, azt is észrevették, hogy az énekes arca bizony nem látszódik a képeken. Van, aki nem kerített nagy figyelmet a dolognak, de akad olyan is aki, biztos benne, hogy szándékosan rejtegeti arcát az énekes. Van aki, támogatását fejezte ki és volt, aki negatív véleményét írta meg a posztok alatt. 

Gyógyír vagy, az emberek lelkében és szívében élő fájdalomra. Ezt soha ne felejtsd el!

 – írta egy lelkes rajongó. 

Mások viszont kevésbé voltak kedvesek:

 Hiába utánzod a Weeknd-et azzal, hogy felveszel egy maszkot, mindenki tudja, miért teszed.

 Egy felhasználó pedig egyszerűen egy Voldemort-giffel reagált, ami szintén sok lájkot kapott.

A maszk mögött rejtőzve

A koncertfotók sem maradtak reakció nélkül. Az egyik posztban T. Danny fekete maszkot visel a színpadon – volt, aki rögtön reagált, hogy ő lett a „magyar Operaház fantomja”. A rejtélyes kiegészítő azonnal összeesküvés-elméleteket indított: egyesek szerint ezzel csak tovább rejtegeti az orrát, mások viszont a stílust dicsérték, mondván, a maszk csak fokozza a titokzatosságát.

A hozzászólások közt tűz- és szívecske-emojik sorakoznak, de a negatív hangok is ott vannak. A követők egyik fele rajongva védi, a másik viszont egyre inkább beleáll a kritikába.

Mi történik valójában?

Korábban már többször is felmerült, hogy T. Danny külseje rengeteget változott, de az énekes erre nem reagált teljesen egyértelműen. Egyesek szerint a fények, a szögek és a filterek torzítják a valóságot, mások viszont biztosak abban, hogy itt többről van szó.

T. Danny közben pedig teszi a dolgát: koncertezik, posztol, és gondoskodik róla, hogy mindig legyen miről beszélni. Egy biztos: az orra körüli viták ellenére továbbra is ő az egyik legmegosztóbb, ugyanakkor legnépszerűbb előadó a hazai zenei színtéren.

 

