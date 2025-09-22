T. Danny meztelenre vetkőzött! Most mindenki láthatja a testét

A rajongók teljesen ráfüggtek Telegdy Dániel Márton, művésznevén T. Danny magyar énekes legfrissebb Insta-posztjaira. A szívecskék és a tűz emojik mellett megint előkerült a régi téma: T. Danny orra és hatalmas változása. Már korábban is több cikk született arról, hogy feltűnően más lett, az énekes külseje: legfrissebb fotója láttán azonban olyan kommentlavina indult el, amilyet korábban talán még sosem tapasztaltunk.

T. Danny Kecskés Enikő exe félmeztelenül mutatta meg magát Instagram oldalán (Fotó: Instagram/ T. Danny)

T. Danny és a tükörszelfi, ami felrobbantotta az Instát

T. Danny a napokban félmeztelenül posztolt egy tükörszelfit a fürdőszobából, ami pillanatok alatt több ezer reakciót gyűjtött be. A követőknek nemcsak az énekes merész megjelenésén akadt meg a szemük, azt is észrevették, hogy az énekes arca bizony nem látszódik a képeken. Van, aki nem kerített nagy figyelmet a dolognak, de akad olyan is aki, biztos benne, hogy szándékosan rejtegeti arcát az énekes. Van aki, támogatását fejezte ki és volt, aki negatív véleményét írta meg a posztok alatt.

Gyógyír vagy, az emberek lelkében és szívében élő fájdalomra. Ezt soha ne felejtsd el!

– írta egy lelkes rajongó.

Mások viszont kevésbé voltak kedvesek:

Hiába utánzod a Weeknd-et azzal, hogy felveszel egy maszkot, mindenki tudja, miért teszed.

Egy felhasználó pedig egyszerűen egy Voldemort-giffel reagált, ami szintén sok lájkot kapott.

A maszk mögött rejtőzve

A koncertfotók sem maradtak reakció nélkül. Az egyik posztban T. Danny fekete maszkot visel a színpadon – volt, aki rögtön reagált, hogy ő lett a „magyar Operaház fantomja”. A rejtélyes kiegészítő azonnal összeesküvés-elméleteket indított: egyesek szerint ezzel csak tovább rejtegeti az orrát, mások viszont a stílust dicsérték, mondván, a maszk csak fokozza a titokzatosságát.

A hozzászólások közt tűz- és szívecske-emojik sorakoznak, de a negatív hangok is ott vannak. A követők egyik fele rajongva védi, a másik viszont egyre inkább beleáll a kritikába.

Mi történik valójában?

Korábban már többször is felmerült, hogy T. Danny külseje rengeteget változott, de az énekes erre nem reagált teljesen egyértelműen. Egyesek szerint a fények, a szögek és a filterek torzítják a valóságot, mások viszont biztosak abban, hogy itt többről van szó.