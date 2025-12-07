Sztárban Sztár: Tarján Zsófi máris győztest hirdetett

Lékai-Kiss Ramóna egy "nagy, őszinte levegővételhez" hasonlította a quimbis Kiss Tibi bőrébe bújó Vavra Bence és duettpartnere, Tarján Zsófi duettjét a Sztárban Sztár All Stars döntőjében.
Hajós András rögtön Zsófit kezdte el dicsérni, megemlítve, hogy édesanyja, Hernádi Judit az istennő kategóriába tartozik, de lassan már ő maga is ebbe a kategóriába kezd tartozni. Persze aztán Vavra Bencét is értékelte, kiemelve: ismét tökéletes szintet hozott. Liptai Claudia szerint kissé Zoránra emlékeztetett külsőre a többszörös napi győztes versenyző.
Tarján Zsófi egyébként a közös produkció után rögtön kijelentette, hogy szerinte máris nyert Vavra Bence. Egyébként ki tudja, talán valóban így van – az adás elején ugyanis megmutatták a fantomképeket, és a három versenyző közül az egyik énekesre máris a nézők 68 százaléka szavazott. Talán ő lenne az? Ki tudja...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.