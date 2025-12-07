Sztárban Sztár: Tarján Zsófi máris győztest hirdetett

Lékai-Kiss Ramóna egy "nagy, őszinte levegővételhez" hasonlította a quimbis Kiss Tibi bőrébe bújó Vavra Bence és duettpartnere, Tarján Zsófi duettjét a Sztárban Sztár All Stars döntőjében.

Sztárban Sztár All Stars döntő: Tarján Zsófi és Vavra Bence

Hajós András rögtön Zsófit kezdte el dicsérni, megemlítve, hogy édesanyja, Hernádi Judit az istennő kategóriába tartozik, de lassan már ő maga is ebbe a kategóriába kezd tartozni. Persze aztán Vavra Bencét is értékelte, kiemelve: ismét tökéletes szintet hozott. Liptai Claudia szerint kissé Zoránra emlékeztetett külsőre a többszörös napi győztes versenyző.

Sztárban Sztár: Vavra Bence máris nyert?

Tarján Zsófi egyébként a közös produkció után rögtön kijelentette, hogy szerinte máris nyert Vavra Bence. Egyébként ki tudja, talán valóban így van – az adás elején ugyanis megmutatták a fantomképeket, és a három versenyző közül az egyik énekesre máris a nézők 68 százaléka szavazott. Talán ő lenne az? Ki tudja...