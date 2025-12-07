Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Firkás felső után merész villantás a Sztárban Sztár színpadán: megtudtuk, mi van Szabó Zsófi pulcsija alatt

villantás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 20:25
Sztárban Sztár All StarsSzabó Zsófi
Ezt látni kell! Szabó Zsófi igencsak merész ruhában jelent meg a Sztárban Sztár döntőjén.

Nem csak Hajós András öltözött ki extrémen a Sztárban Sztár All Stars döntője kedvéért, de Szabó Zsófi is.

Sztárban Sztár: Merész ruhát vett fel Szabó Zsófi
Sztárban Sztár: Merész ruhát vett fel Szabó Zsófi

Sztárban Sztár finálé: Orbán-firkás pulcsi után merész villantás

Szabó Zsófi kétségtelenül divatikon. Szombaton, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen ő mutatta be először a híres, és sokak által áhított Orbán-firkás pulcsi piros változatát, most azonban mondhatni megtudtuk, mi van a pulcsi alatt: a Sztárban Sztár stylistjai ugyanis egy lábát teljesen láttatni engedő ruhát adtak a műsorvezetőnőre.

IMG_0284
Oldalról még bevállalósabb a szett
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu