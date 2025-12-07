Firkás felső után merész villantás a Sztárban Sztár színpadán: megtudtuk, mi van Szabó Zsófi pulcsija alatt

Nem csak Hajós András öltözött ki extrémen a Sztárban Sztár All Stars döntője kedvéért, de Szabó Zsófi is.

Sztárban Sztár finálé: Orbán-firkás pulcsi után merész villantás

Szabó Zsófi kétségtelenül divatikon. Szombaton, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen ő mutatta be először a híres, és sokak által áhított Orbán-firkás pulcsi piros változatát, most azonban mondhatni megtudtuk, mi van a pulcsi alatt: a Sztárban Sztár stylistjai ugyanis egy lábát teljesen láttatni engedő ruhát adtak a műsorvezetőnőre.