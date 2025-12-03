Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni őszinte vallomást tett a férjéről

Hétről-hétre elkápráztatja a TV2 sikerműsorában a zsűrit és a nézőket is Dér Heni, aki saját évadában nem tudott döntőbe jutni. A Sztárban Sztár All Stars idei döntőjének egyetlen női versenyzője szerint ebben semmi furcsa nincs, egyszerűen csak most ért meg erre, most jött el ennek az ideje.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 döntőjében egyetlen női versenyző Dér Heni (Fotó: Mediaworks)

Sztárban Sztár: Dér Heni rengeteg pozitív kommentet kap

A sztáranyuka egyetlen női versenyzőként jutott be a TV2 népszerű műsorának döntőjébe, vagyis ő az év legsokoldalúbb női előadója. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője azonban nem is gondol erre, csak arra koncentrál, hogy az utolsó élő show-ban is kihozza magából a maximumot és a tőle telhető legjobb produkciót tegye a színpadra.

„Innentől már egy gála lesz. Hétfőn felébredtünk és az utolsó erőtartalékainkat összeszedve gőzerővel készülünk a döntőre, de mind a hárman gála érzéssel fogunk a döntőre menni. Én tudatosan próbáltam magamtól elűzni minden nyomást már a múlt héten is, mert mindenki kérdezi, milyen érzés itt állni. Ha nem mondják, akkor is tudom, éreztem a versenydrukkot persze, de igyekeztem ezt kizárni!” - mondta a Borsnak Dér Heni, akit nagyon megviselt Nótár Mary kiesése.

Úgy látszik, ez sikerült is, Heni látszólag nagyon lazán szerezte meg a szóló és a duett produkciójára a maximális 40 pontot, ami a versenytársaknak nem sikerült. Mégis, ahogy az előző héten is, most is Vavra Bence lett az adásgyőztes, de ez az énekesnőt nem zavarja. Mert a lényeg, hogy bejutott a döntőbe. Ráadásul elárasztják a közösségi oldalakon pozitív kommentekkel, nemcsak a zsűrit lepi meg hétről-hétre tehetségével, fantasztikus hangjával, de a nézőket is. Érdekes, hogy amikor a saját évadában szerepelt, ez nem sikerült neki.