Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni őszinte vallomást tett a férjéről

Hétről-hétre elkápráztatja a TV2 sikerműsorában a zsűrit és a nézőket is Dér Heni, aki saját évadában nem tudott döntőbe jutni. A Sztárban Sztár All Stars idei döntőjének egyetlen női versenyzője szerint ebben semmi furcsa nincs, egyszerűen csak most ért meg erre, most jött el ennek az ideje.
A sztáranyuka egyetlen női versenyzőként jutott be a TV2 népszerű műsorának döntőjébe, vagyis ő az év legsokoldalúbb női előadója. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője azonban nem is gondol erre, csak arra koncentrál, hogy az utolsó élő show-ban is kihozza magából a maximumot és a tőle telhető legjobb produkciót tegye a színpadra.
„Innentől már egy gála lesz. Hétfőn felébredtünk és az utolsó erőtartalékainkat összeszedve gőzerővel készülünk a döntőre, de mind a hárman gála érzéssel fogunk a döntőre menni. Én tudatosan próbáltam magamtól elűzni minden nyomást már a múlt héten is, mert mindenki kérdezi, milyen érzés itt állni. Ha nem mondják, akkor is tudom, éreztem a versenydrukkot persze, de igyekeztem ezt kizárni!” - mondta a Borsnak Dér Heni, akit nagyon megviselt Nótár Mary kiesése.
Úgy látszik, ez sikerült is, Heni látszólag nagyon lazán szerezte meg a szóló és a duett produkciójára a maximális 40 pontot, ami a versenytársaknak nem sikerült. Mégis, ahogy az előző héten is, most is Vavra Bence lett az adásgyőztes, de ez az énekesnőt nem zavarja. Mert a lényeg, hogy bejutott a döntőbe. Ráadásul elárasztják a közösségi oldalakon pozitív kommentekkel, nemcsak a zsűrit lepi meg hétről-hétre tehetségével, fantasztikus hangjával, de a nézőket is. Érdekes, hogy amikor a saját évadában szerepelt, ez nem sikerült neki.
Ennek sok oka van, minden összefügg mindennel. A húszas éveimet végig lázadtam. Nemcsak zeneileg tettem ezt, ami egyfajta megfelelési kényszer volt édesapám felé, aki nem támogatta a karrieremet. Utána sorra kerestem olyan típusokat, mint apukám, óriási csalódásokat éltem át a kapcsolataimban, mígnem rá kellett jönnöm saját tapasztalásaim útján, hogy bennem van a hiba, nekem kell megváltoznom és rájönnöm, ki is vagyok én valójában, merre szeretnék tartani! 30 éves koromra kezdtem el számot vetni az előző évekkel, akkorra jutottam el oda, ott jött egy változás, minden időben érkezik, a férjem, Gergő akkor lépett be az életembe. Ő mondta a minap, hogy erre, ami itt történik velem a műsorban, arra miért kellett ennyit várni? Nekem nem az most a célom, hogy mindent elölről kezdjek és ezerrel pörögjek, de talán nem is kell. Minden jól van így, a saját medrében, egyszerűen az élet így adta. Ugyanaz az érzésem ezzel kapcsolatban, mint a férjemmel, hogy ha mi 10-15 évvel ezelőtt találkozunk, akkor lehet, nem maradunk ilyen sokáig együtt, mert én még nem voltam rá megérve!
A gyönyörű énekesnő arról is őszintén beszélt, nem véletlen, hogy korábban kapott bántó kommenteket, sokaknak nem volt szimpatikus.
Nyilván rászolgáltam, nem volt az véletlen! Szerettem kihívni magam ellen a sorsot, a lázadás minden értelmében bennem volt. Szerettem kivívni magamnak a polgárpukkasztó szerepkört, szerettem odamondani, ez még kicsit ma is így van, de már nem úgy. Nem ez már az elsődleges, mert nagyon boldog vagyok, kisimultam, na meg lehet, annyira leköt a két gyermek, hogy időm sincs ilyeneken gondolkodni
- fejezte be nevetve Dér Heni, aki januárban már az ötödik házassági évfordulóját ünnepli férjével.
