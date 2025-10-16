"Meg vagyok döbbenve" - Ítélet helyett elnapolták Babicsek Bernát tárgyalását, megszólalt az édesanyja

Ítélethirdetésre készültek, végül mégis elnapolták a tárgyalást Babicsek Bernát halálának ügyében. Ahogy arról a Bors beszámolt, október 16-án, reggel 9 órától nézett ismét farkasszemet az ügy vádlottja, T.László járőr és a néhai zenész-színész, Babicsek Bernát édesanyja.

Elnapolták az ítélethozatalt Babicsek Bernát ügyében (Fotó: Nyikos Péter)

Babicsek Márta először szólalt fel a tárgyalóteremben. Hangsúlyozta, nem az volt a céljuk a pótmagánvád indításával, hogy bosszút álljanak bárkin is, pusztán azt szerették volna elérni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló tragédia. Az asszony azt a borzalmas jelenetsort is felidézte, amikor Babicsek Bernát édesapja felfedezte fia holttestét a solymári házban.

„A fiam elment biztos mégis bulizni, és most alszik - gondoltam. Fél háromkor felhívtam, de nem vette fel. Elmentünk hozzá, a férjem észrevette, hogy nincs áram. A férjem be tudott menni, körbejárta a házat, zörgött. Éreztem, hogy nagyon nagy baj van, ezért betörte a férjem az ablakot. Aztán hallottam azt az óriási sikolyt. A férjem sikolyát. Egy járőr engedett be végül. Az első pillanatban az ember nem is tudja ezt felfogni, hogy ő már nincs. Először balesetre gyanakodtunk, nem is tudtuk, hogy riasztás történt. Csak másnap döbbentünk rá. Bármit csinálunk, tudjuk, hogy Bernátot nem fogjuk visszakapni. Ezt a fájdalmat még a járőrnek sem kívánom”

- mondta sírva az édesanya, aki együttérzést egyáltalán nem tapasztalt a cég részéről.

Babicsek Bernát édesanyja a bíróságon (Fotó: Török Gergely Ádám)

Az ítélethozatalt végül elnapolták, így az ügy vádlottja is majd csak a decemberre kitűzött tárgyalási napon szólalhat fel az utolsó szó jogán.

Megszólalt a Borsnak Babicsek Bernát édesanyja

Babicsek Márta a bíróság épületéből kilépve elmondta a Borsnak, hogy megdöbbent az ítélethozatal elnapolásán, a védőügyvéd perbeszédében pedig több ismétlődő, és a valóságnak nem megfelelő dolgot emlegetett.

„Itt tulajdonképpen még mindig arról van szó, hogy a járőr megmenthette volna Bernát életét, de nem tette. Lelkiismeretlenül, rutinszerűen végigsétált, és arra hivatkozik, hogy neki ez se volt dolga, az se volt dolga, amaz se volt dolga. Akkor minek köt az ember szerződést ezzel a céggel? A perbeszéd, amit mondott az ügyvédje, sok esetben felháborító volt, illetve nem volt hozzáértő. Azt mondta például, hogy nyílt láng volt a főzőlapon, ami felelőtlen magatartás. Mi a felelőtlen abban, hogy valaki munka után, akár éjszaka főz. A művészvilág ilyen, ő éjjel dolgozott, miért ne főzhetett volna magának, ami nála bevett szokás volt? Milyen nyílt láng? Fogalma sincs az ügyvédnek arról, hogy mi volt ott! Elektromos kályha volt, nem volt láng. Az pedig, hogy a konyhabútor nem volt szakszerűen felszerelve, az nevetséges. Ott sem volt, honnan tudja, hogy hogy volt az a bútor felszerelve? Nem arról van szó, hogy összedőlt. Arra is hivatkozott, hogy Bernát nem volt felébreszthető. Nem is próbálta meg felébreszteni! Alkoholos befolyásoltság alatt volt? Ezt honnan tudja? Meg vagyok döbbenve”