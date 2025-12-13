Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Miklósa Erika az értékeiről beszélt a Háborúellenes Gyűlésen: Az én iránytűm a hit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 12:33
Háborúellenes GyűlésMohács
A mohácsi Hábrúellenes Gyűlésen ismét több ismert személy szólalt fel a béke fontosságával és az összefogás erejével kapcsolatban. Miklósa Erika a saját háborús tapasztalatait is megosztotta a közönséggel.
December 13-án Mohácson rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlik: a rendezvényre ismét rengetegen érkeztek, hogy közösen álljanak ki a béke ügye mellett. Az esemény nemcsak a színpadi produkciók és felszólalások miatt emlékezetes már most, hanem azért is, mert több ismert közéleti és művészeti szereplő is megosztotta gondolatait a jelenlegi helyzetről és azokról az értékekről, amelyekhez ragaszkodik. Így tett Miklósa Erika is.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13DÁP, HEGY Miklósa Erika
Miklósa Erika a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen az értékeiről mesélt (Fotó: MW)

Miklósa Erika legfontosabb értékei: hit, becsület, szeretet

A program egyik kiemelt pontja egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnő is részt vett. A világhírű művész őszintén beszélt arról, számára mit jelentenek az igazi értékek.

„Nagyon sok közöm van Mohácshoz. Édesapám dunaszegcsői, és a nagyszüleim, amíg éltek, nagyon sűrűn megfordultam errefelé, most a rokonok miatt fordulok meg a Mohácsi-szigeten. Érzelmileg most egy kicsit túlfűtöttebb vagyok. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy jó iránytűje, ahogy nekem is. Az a kérdés, hogy figyelnek-e, hallgatnak-e az emberek erre az iránytűre. Nagyon zajos a világ, és ott ahol mindenféle információk, vélemények, elvárások vannak, ott nagyon nehéz ezt a belső hangot meghallani vagy megtalálni. Az én iránytűm a hit, ami nem harsány, nem hangos, nem látványos, hanem mély. Aztán az én irányom a család is, a gyökereim: anyukám tekintete, a kislányom szemében amikor látom, hogy éppen nem vagyok eléggé jelen egy pillanatban. Ez mind-mind az én iránytűm. Ezek a legfontosabb értékek számomra: a hit, a becsület, a szeretet. Ezek olyan értékek, amelyek meg tudnak tartani embernek és egészséges gondolkodónak” – kezdte a beszélgetést a Háborúellenes Gyűlésen.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rátgéber László és Miklósi erika
A kerekasztal-beszélgetésen a korábbi háborúkról is szó esett (Fotó: MW)

Miklósa Erika a Háborúellenes Gyűlésen a saját tapasztalatait is megosztotta

Miklósa Erika a beszélgetés során arról is mesélt, hogy személyes tapasztalatai miatt különösen közel áll hozzá a béke kérdése. Megélte már, milyen érzés háború árnyékában élni, amikor a mindennapokat állandó bizonytalanság és félelem hatja át, és az ember sosem tudhatja, mit hoz a következő nap.

„Fiatalként, fiatalfelnőttként teljesen megilletődve, megijedve néztük ezt az egész történetet, ahogy a rokonságok szétszéledtek. Még jó, hogy életbe maradtak, és tudtak menekülni az Egyesült Államokba, Németországba, Ausztriába vagy ide Magyarországba. Nagyon sokáig nem láttunk sok mindenkit, de azért most tartjuk a hagyományokat: minden évben a nagycsalád, ilyen 60-90 ember összejövünk itt a Mohácsi-szigetben” - mondta a kerekasztal-beszélgetésen Miklósa Erika.

Nagyon érdekes volt, innen Dunafalváról hallani a háborús zajokat. Arra is emlékszem, amikor átmerészkedtünk, hogy lemenjünk a tengerpartra, és arra is, hogy terelgettek el minket, mert azt mondták, hogy ott éppen bombáznak, ezért arra ne menjünk. Egy idő után megszokta az ember, de mindig a félelem valahogy ott volt a szívében, és ez nem jó, mert így hogy lehet felelősen jövőt építeni félelemmel?

 - tette fel a költői kérdést Milósa Erika.

Az élő közvetítést itt tudod nézni:

