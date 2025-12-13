Miklósa Erika az értékeiről beszélt a Háborúellenes Gyűlésen: Az én iránytűm a hit

December 13-án Mohácson rendezték meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlik: a rendezvényre ismét rengetegen érkeztek, hogy közösen álljanak ki a béke ügye mellett. Az esemény nemcsak a színpadi produkciók és felszólalások miatt emlékezetes már most, hanem azért is, mert több ismert közéleti és művészeti szereplő is megosztotta gondolatait a jelenlegi helyzetről és azokról az értékekről, amelyekhez ragaszkodik. Így tett Miklósa Erika is.

Miklósa Erika a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen az értékeiről mesélt (Fotó: MW)

Miklósa Erika legfontosabb értékei: hit, becsület, szeretet

A program egyik kiemelt pontja egy kerekasztal-beszélgetés, amelyen Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnő is részt vett. A világhírű művész őszintén beszélt arról, számára mit jelentenek az igazi értékek.

„Nagyon sok közöm van Mohácshoz. Édesapám dunaszegcsői, és a nagyszüleim, amíg éltek, nagyon sűrűn megfordultam errefelé, most a rokonok miatt fordulok meg a Mohácsi-szigeten. Érzelmileg most egy kicsit túlfűtöttebb vagyok. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy jó iránytűje, ahogy nekem is. Az a kérdés, hogy figyelnek-e, hallgatnak-e az emberek erre az iránytűre. Nagyon zajos a világ, és ott ahol mindenféle információk, vélemények, elvárások vannak, ott nagyon nehéz ezt a belső hangot meghallani vagy megtalálni. Az én iránytűm a hit, ami nem harsány, nem hangos, nem látványos, hanem mély. Aztán az én irányom a család is, a gyökereim: anyukám tekintete, a kislányom szemében amikor látom, hogy éppen nem vagyok eléggé jelen egy pillanatban. Ez mind-mind az én iránytűm. Ezek a legfontosabb értékek számomra: a hit, a becsület, a szeretet. Ezek olyan értékek, amelyek meg tudnak tartani embernek és egészséges gondolkodónak” – kezdte a beszélgetést a Háborúellenes Gyűlésen.

A kerekasztal-beszélgetésen a korábbi háborúkról is szó esett (Fotó: MW)

Miklósa Erika a Háborúellenes Gyűlésen a saját tapasztalatait is megosztotta

Miklósa Erika a beszélgetés során arról is mesélt, hogy személyes tapasztalatai miatt különösen közel áll hozzá a béke kérdése. Megélte már, milyen érzés háború árnyékában élni, amikor a mindennapokat állandó bizonytalanság és félelem hatja át, és az ember sosem tudhatja, mit hoz a következő nap.