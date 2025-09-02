Miklósa Erika izgalmas szerepkörben bizonyít: Az M5 műsorvezetője lesz

Újraindul az Intermezzo az M5 csatornán, amelynek ezúttal Miklósa Erika lesz a műsorvezetője. Az operaénekes lapunknak adott interjújában mesélt az új szerepkörről, a művészekről és arról, hogy szerinte mi az, amit a fiatal tehetségeknek a leginkább szem előtt kell tartaniuk.
A Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes nagyon örült a műsorvezetői felkérésnek, mint említi, testhezálló szerepnek érzi, hiszen a pályafutása kezdete óta sok energiát fektet abba, hogy minél többen megismerhessék az igényes, minőségi zenét.
Ez tulajdonképpen egy beavató műsor, egy rövid kis előzetes, közvetlen és személyes beszélgetés ahhoz a koncerthez, előadáshoz, zenéhez kapcsolódóan, ami ezt követően, aznap este lesz a televízióban. Különféle műfajok fantasztikus képviselőit fogom kérdezni
– kezdi Erika. A beszélgetések során kulisszatitkokat is elárulnak az interjúalanyok, hogy egy kicsit jobban is megismerhessük őket és azt a zenét, stílust, amivel épp foglalkoznak. Egy csomó mindent megtudhatnak a nézők, amit koncerthallgatás közben egyébként nem.
S hogy hogyan lehet a fiatalabb generációt közelebb hozni az igényes zenéhez? Miklósa Erika szerint őszinteséggel.
Azt gondolom, ha valami nem őszinte, az azonnal lelepleződik és már nem is lesz érdekes. Ma már a művésztől is elvárják, hogy sokkal személyesebb legyen, ne csak a zenéjét ismerje meg a közönség, hanem az előadót magát is. Majdhogynem előadóspecifikusabb is, hogy mit hallgat meg egy fiatal.
A '70-es, '80-as években egészen mások voltak a zenehallgatási szokások, nem volt ennyi médium és lehetőség sem. Manapság az online területeké a főszerep; ezeken keresztül sokkal jobban meg lehet ismerni egy adott előadót.”
Erika pedagógusként a tanítványainak azt is tanácsolja, hogy foglalkozzanak önismerettel, hogy minél jobban kibonthassák a személyiségüket, hiszen az a művészetükre és a közönségükre is hatással lesz.
Persze könnyű azt mondani, hogy ha nem vagy őszinte és nem adod önmagad, akkor nem fog működni. Az önkifejezés ugyanis nem olyan egyszerű. Azt is tanítom a növendékeimnek, hogy az önismereti munka nem csupán lelki folyamat, hanem szakmai alap is. Egy előadó csak akkor tud hitelesen megszólalni a színpadon, ha tisztában van a saját határaival, félelmeivel, erősségeivel és gyengeségeivel. Ez a tudás segít abban is, hogy ne hasonlítgassa magát másokhoz, hanem a saját hangját, saját útját találja meg.
Az Intermezzo műsorvezetője úgy véli, ha manapság egy előadó szimpatikus gondolkodású, akkor az már félsiker, hiszen ha az első másodpercekben sikerül felkelteni az érdeklődést, a fiatalok azonnal megnézik telefonon, hogy ki ő, mit csinál, mit alkot művészként. „Meg lehet tartani a magánszférát, amire szükség is van, de fontos, hogy előadóként nyissunk. Ezen az úton én is végigmentem, bizonyos tekintetben meg is haladtam a koromat.”
A pályám kezdetén az első összekuporgatott zsebpénzemből csináltam egy óriásplakát kampányt Magyarországon életem első CD lemezével és azzal a szlogennel: ‘Mikor hallgatott utoljára zenét? Komolyan.’ A '90-es években nem volt szokás kirakni magad egy óriásplakátra, nem is értették sokan, mégis működött.
Miklósa Erika elárulta, az operaszakmában korábban igyekezték őt óva inteni a könnyűzenétől, mondván, megszégyenítené vele a saját klasszikus műfaját.
Én viszont szeretem átlépni a művészi határokat úgy, hogy közben minden zenei műfajt tiszteleben tartok. Az Intermezzo felvételei során is azt tapasztaltam, hogy teljesen mindegy, milyen zenei világból érkezik a művész, biztosan egyetért azzal, hogy a fúzióknak óriási jelentőségük van, mert hidat építenek közönségek, generációk és kultúrák között. Amikor két különböző zenei világ találkozik, az mindig újat szül – inspirációt ad az előadónak és friss élményt a hallgatóknak. A fúzió tehát nem pusztán kísérlet, hanem a zenei fejlődés egyik legfontosabb motorja.
