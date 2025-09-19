Kulcsár Edina elárulta fogyásának a titkát!

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Kulcsár Edina és G.w. M, azaz Varga Márk még 2023-ban mondták ki a boldogító igent. Nemrég egy izgalmas, menyasszonyi ruhás fotózást elevenített fel Instagram-oldalán Kulcsár Edina. A sztáranyuka több mesés ruhakölteményt is magára öltött, szépségével pedig egyből ámulatba is ejtette követőit.

Kulcsár Edina / Fotó: rekafitness.hu

Kulcsár Edina sokrétű karriert tudhat magának: volt magyar szépségkirálynő, modell, műsorvezető, énekesnő. Mindezt annak ellenére, hogy szegény családban, édesapja nélkül nőtt fel. Napjainkban pedig egy nagy mozaik családban éli az életét, ami rendkívüli boldogsággal és büszkeséggel tölti el. Kulcsár Edina négy gyermek vérszerinti édesanyja és két másik piciről is szeretettel gondoskodik. Két idősebb gyermeke: Medox (2018) és Nina (2020) az első férjétől, Szabó András Csutitól származik. Jelenlegi párjával, G.w.M-mel két közös gyermekük van: Amara és Dion.

Kulcsár Edina négy gyermek után is fantasztikus formában van. Így nem is csoda, hogy követői folyton a fogyásáról, edzéséről és életmódjáról kérdezik az influenszert. Most pedig tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta a titkát!

„Ebben az időszakban kezdtem el az edzéseket, és bátran mondhatom: nem akadály, sőt rengeteget segít! A rendszeres mozgás feltölt energiával, oldja a feszültséget és támogatja a regenerációt” – utalt Edina arra, hogy még az anyatejes táplálás során elkezdte az életmódváltását.

Az egyik leggyakoribb kérdés, amivel az influenszer édesanya találkozott, hogy a fogyáshoz elég volt-e számára az edzés vagy diétát is követett-e. Íme Kulcsár Edina őszinte és mély válasza:

„Én úgy gondolom, hogy kb. 70% étkezés és 30% mozgás. Az edzés formál, erősít, de ha az étkezés nincs rendben, az eredmény sem lesz olyan látványos. Tudom, nem mindig könnyű odafigyelni, de minden apró lépés számít, és idővel kialakul a saját ritmusotok” – árulta el titkát Kulcsár Edina, majd hozzátette: „A mozgás és az étkezés együtt hozzák meg az igazi eredményt.”

