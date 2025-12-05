„Másodperceken múlt az életem” – Megrázó vallomást tett a TV2 sztárja

Megrázó vallomással állt a nyilvánosság elé Kocsis Alexandra, az Exatlon Hungary sztárja, aki 2017-ben közvetlen közelről élte át a manilai Resorts World szórakozóhelyen történt terrortámadást. A támadó 38 ember életét oltotta ki, és több mint hetvenen megsérültek. Alexandra csupán percekkel korábban hagyta el a kaszinót. édesanyja telefonja késztette arra, hogy a szállására induljon, amit ma is sorsfordító pillanatnak tart.

Kocsis Alexandra minden napért hálát ad.

Fotó: Szabolcs László

Kocsis Alexandra borzalmas dolgokon ment keresztül

Alexandra korábban szerepelt egy podcastben, ahol azt mondta, a tragédia emléke máig kísérti.

„A podcast forgatásán is éreztem, hogy újra előjön az a szorongás, amit csak ott, Manilában éreztem. Tudom, milyen félelem volt bennem egészen addig, amíg el nem hagytam a várost.”

Hozzátette, hogy a történtek teljesen átformálták a gondolkodását az életről.

Alexandra visszaemlékezése szerint a támadás estéjén először nem sejtette, mekkora veszélyben van. A szobájába visszatérve kiabálást, lövéseket és hangzavart hallott, de azt hitte, valamilyen rendezvény kezdődött. Csak akkor értette meg a helyzet súlyosságát, amikor lement a hotel előterébe: ott véres arcú, sokkos állapotú embereket látott, miközben kint rendőrök, kommandósok és páncélozott járművek sorakoztak.

„A recepcióstól tudtam meg, hogy valaki abban a kaszinóban lövöldözött, ahol kilenc perccel korábban még én is voltam”

– mesélte.

„Másodperceken múlt az életem”

A sérültek között felismerte azt a fiút is, akinek korábban átadta a helyét. Később tőle tudta meg, hogy barátai nem élték túl a támadást. Ekkor döbbent rá igazán, mekkora szerencséje volt, és milyen sokat jelentett, hogy hallgatott édesanyja megérzésére. A drámai esemény hatására Alexandra másként tekint az élet apró nehézségeire.

„Sokszor olyan dolgokon idegeskedünk, amelyek eltörpülnek ahhoz képest, amin akkor keresztülmentem. Hálás vagyok azért, hogy egyáltalán idegeskedhetek valamin, mert ez az egész könnyen végződhetett volna másképp.”

A támadás feldolgozása hosszú időt vett igénybe, és Alexandra elárulta, hogy rémálmai is visszatértek. Bár azóta sok minden történt vele, a manilai éjszaka örökre meghatározta, hogyan tekint a biztonságra, az életről való gondolkodásra és a szeretteihez fűződő kapcsolataira, írja a Metropol.