Molnár Gusztáv döbbenetes vallomása: A pinceajtón dörömbölve könyörgött apjának, hogy ne legyen öngyilkos

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 14:53
A színész hosszú és nehéz utat járt be, amíg eljutott idáig, ahol most tart, s ez az út még nem ért véget. Molnár Gusztáv megrendítő őszinteséggel vallott az életéről és gyerekkoráról, amely alapján a terápiákon ő maga is sok mindenre kapott választ.
Molnár Gusztáv alkohollal folytatott küzdelme gyakorlatilag az ország szeme előtt zajlott, rengeteg visszaesés és drámai pillanat után azonban most a gyógyulás útjára lépett és feleségével első közös gyermeküket várják. Hogy hogyan jutott el eddig és miért volt annyira gyötrelmes az idáig vezető út, arról a Palikék Világa című podcastben mesélt.

Molnár Gusztáv
Fotó: Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv szülei traumatikus emlékeket okoztak a színésznek

A színész egy szlovákiai kisfaluban, Csallóközaranyoson nőtt fel, ahonnan 18 éves korában jött el, ekkor költözött Magyarországra. Saját bevallása szerint 26 éves koráig olyan felépített életet élt, amelyet csupán illúzió vezérelt, ő azonban mindig érezte a saját belső feszültségét, amiről nem tudta, honnan ered és hova sodorja majd. Az első rehabilitációs kezelés után azonban nem tudta tovább halogatni, hogy elkezdjen foglalkozni a lelkével és felidézze magában a régmúltat; azt a gyerekkort, amit gyakorlatilag ő maga törölt ki annak fájdalmas mivolta miatt.

Sokszor álmodtam azt, hogy állok az udvaron és tejfehér köd vesz körül, a kezeimmel pedig próbálok csapkodni, szeretnék felszállni, de nem sikerül. Nem látom a szüleimet sehol, a ruhákat látom, ahogy anyám kiteregetett és látom az ételt az asztalon, ahogy gőzölög. De hogy ki tette oda, vagy hol vannak ők, az nincs meg. Nagyon magányos kisfiú voltam

– meséli Guszti, aki a terápiás folyamatban rengeteget haladt, de még közel sem ért a végére, hiszen – mint mondja – fájdalmas felismerés volt számára,  hogy hazudott saját magának az eddigi életéről, amelyről hinni akarta, hogy szép és idillikus volt.

Kilenc hónap alatt a rehabon azért beugrott a dörömbölés a pinceajtón, ahogy zokogok, hogy “Apa, ne tedd meg”. Nagyon sokszor fenyegetőzött öngyilkossággal. Sokszor szorítottam párnát a fejemhez és rengetegszer üvöltöttem a szüleimmel, hogy “Hagyjátok abba”.

A színész kendőzetlen őszinteséggel vallott róla, hogy gyakorlatilag egész gyerekkorában félt. Ahogy ő fogalmaz: egy kirakatgyerek volt, aki országos Zrínyi matekversenyeket nyert és jó gimnáziumba járt; szerinte ez egy kötelező visszaigazolás volt arról, hogy a családjában minden rendben van. „Az már más kérdés, hogy Guszti miért akarja a halálba inni magát az elkövetkező húsz évben” tette fel a költői kérdést.

Molnár Guszti pszichiátrián is többször járt: „Nem akarok meghalni”

Molnár Gusztáv elárulta, hogy a tavalyi szilvesztere már zsinórban a negyedik vagy ötödik december volt, amit a pszichiátrián töltött, életében pedig húsz-harmincszor került be. Bár minden évben elhatározta, hogy jövőre másképp lesz, valahogy mégsem sikerült megvalósítania. Tavaly azonban volt egy víziója: Molnár Gusztáv feleségével kapcsolatban gyakorlatilag megálmodta a jövőjét. „Dorina nagyon kitartott mellettem. Mondtam neki, hogy hagyjad, csak égetem magam, hogy tizenötödszörre kezdem már újra.

De nem baj, mert nem akarok meghalni. Én nagyon szeretem ezt a lányt. A tavalyi Sztárbox évadnál már felmerült a nevem, de akkor elittam annak a lehetőségét. Aztán eszembe jutott egy kép, ahogy ott állok és bajnok vagyok. Dorina pedig jön fel és vigyáznia kell a pocakja miatt, mert a kislányunkat várja. Aztán magamhoz tértem. Amikor ott voltam azon a vasárnapon, beugrott ez a kép.

Mint ismeretes, a színész élete egyetlen év alatt vett 180 fokos fordulatot, hiszen nemrég a négyszeres világbajnok Dudás Mikit győzte le a ringben, amellyel megszerezte az idei Sztárbox bajnoki övét; ezt az övet azóta is a tévé előtt tartja annak jeléül, hogy minden téren képes a győzelemre.

Csomó húzós dolog van az életemben, amiről nem akarok mesélni és nem is lehet, mert másokat is érint. Nincs mentségem, mert minden döntést én hoztam meg rosszul; abból az eszköztárból, amim volt. Fél tucat olyat traumát cipelek, amik közül egybe is bele szokás halni.

Molnár Gusztáv élete még mindig küzdelem, mostanra azonban úgy tűnik, hogy már ő irányítja a démonait és nem fordítva, feleségével, Dorinával pedig tavaszra várják a kisangyalt, aki hozzájuk érkezik.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
