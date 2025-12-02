Molnár Gusztáv döbbenetes vallomása: A pinceajtón dörömbölve könyörgött apjának, hogy ne legyen öngyilkos

Molnár Gusztáv alkohollal folytatott küzdelme gyakorlatilag az ország szeme előtt zajlott, rengeteg visszaesés és drámai pillanat után azonban most a gyógyulás útjára lépett és feleségével első közös gyermeküket várják. Hogy hogyan jutott el eddig és miért volt annyira gyötrelmes az idáig vezető út, arról a Palikék Világa című podcastben mesélt.

Fotó: Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv szülei traumatikus emlékeket okoztak a színésznek

A színész egy szlovákiai kisfaluban, Csallóközaranyoson nőtt fel, ahonnan 18 éves korában jött el, ekkor költözött Magyarországra. Saját bevallása szerint 26 éves koráig olyan felépített életet élt, amelyet csupán illúzió vezérelt, ő azonban mindig érezte a saját belső feszültségét, amiről nem tudta, honnan ered és hova sodorja majd. Az első rehabilitációs kezelés után azonban nem tudta tovább halogatni, hogy elkezdjen foglalkozni a lelkével és felidézze magában a régmúltat; azt a gyerekkort, amit gyakorlatilag ő maga törölt ki annak fájdalmas mivolta miatt.

Sokszor álmodtam azt, hogy állok az udvaron és tejfehér köd vesz körül, a kezeimmel pedig próbálok csapkodni, szeretnék felszállni, de nem sikerül. Nem látom a szüleimet sehol, a ruhákat látom, ahogy anyám kiteregetett és látom az ételt az asztalon, ahogy gőzölög. De hogy ki tette oda, vagy hol vannak ők, az nincs meg. Nagyon magányos kisfiú voltam

– meséli Guszti, aki a terápiás folyamatban rengeteget haladt, de még közel sem ért a végére, hiszen – mint mondja – fájdalmas felismerés volt számára, hogy hazudott saját magának az eddigi életéről, amelyről hinni akarta, hogy szép és idillikus volt.

Kilenc hónap alatt a rehabon azért beugrott a dörömbölés a pinceajtón, ahogy zokogok, hogy “Apa, ne tedd meg”. Nagyon sokszor fenyegetőzött öngyilkossággal. Sokszor szorítottam párnát a fejemhez és rengetegszer üvöltöttem a szüleimmel, hogy “Hagyjátok abba”.

A színész kendőzetlen őszinteséggel vallott róla, hogy gyakorlatilag egész gyerekkorában félt. Ahogy ő fogalmaz: egy kirakatgyerek volt, aki országos Zrínyi matekversenyeket nyert és jó gimnáziumba járt; szerinte ez egy kötelező visszaigazolás volt arról, hogy a családjában minden rendben van. „Az már más kérdés, hogy Guszti miért akarja a halálba inni magát az elkövetkező húsz évben” – tette fel a költői kérdést.