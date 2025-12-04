Ártatlannak tűnő influenza követelte egy hétéves kisfiú lábait

Családjával együtt próbálja felhívni a figyelmet egy kisfiú az influenza veszélyeire, miután a vírus okozta szövődmények miatt mindkét lábát elvesztette.

Az ártatlannak tűnő influenza a kisfiú egész életét felforgatta Fotó: GoFundMe

Influenza szövődmények miatt vesztette el mindkét lábát a kisfiú

Az amerikai Kaden Stevenson csupán 7 éves volt, amikor 2022 decemberében elkapta a betegséget, ami egész életét megváltoztatta.

Először édesanyja, Michele Stevenson vette észre, hogy rosszul érzi magát, de megfázásnak vagy gyomorrontásnak tulajdonította tüneteket. Viszont négy nappal később a gyermek állapota jelentősen romlott, és a jobb lábában jelentkező fájdalomra kezdett panaszkodni. Nagymamája figyelmeztette Michele-t, hogy valami nincsen rendben, majd észrevették, hogy Kaden lába bedagadt, és kiütések jelentek meg az egész testén.

A kisfiút azonnal a michigani Flintben található kórházba vitték, ahonnan mentőhelikopterrel szállították át hamarosan egy másik gyermekkórházba. Itt egy ortopéd sebész azt tervezte, hogy enyhíti Kaden fájdalmait, azonban a kisfiú állapota rohamosan romlani kezdett.

Azonnal megkapta az influenza- és streptococcus-fertőzés diagnózisát. Egy szövődmény miatt toxikus sokkot kapott, ami miatt baktériumok kerültek a véráramába. Ekkor már szíve, mája és veséi is elkezdtek leállni a toxikus sokk miatt . Az orvosok először elhalt szövetet távolítottak el Kaden jobb lábából, beleértve a teljes vádli izmát is, két héttel később azonban elkerülhetetlen lett az amputáció.

Végül a kisfiú jobb lábát térd felett, a bal lábát pedig térd alatt amputálták. Ezután négy hetet töltött a kórházban a felépülése érdekében, mindezek ellenére továbbra is műtétekre lesz szüksége, ahogy növekszik. Felépülése alatt édesanyja bevallotta, hogy rendkívül bizonytalan abban, hogy milyen lesz Kaden élete a jövőben, azonban a rehabilitáció során a gyermek visszanyerte az önbizalmát, és bebizonyította, hogy bármi lehetséges.

Számomra a legfontosabb az volt, hogy a fiam visszanyerje önbizalmát és függetlenségét, és ezt a gondozócsapatával meg tudta tenni. Soha ne add fel! Ez a legfontosabb. Harcolj, harcolj, és harcolj!

– mondta Michele.