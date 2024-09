KKevin: Jönnek-mennek a nők az életemben

A rapper is azon fiatalok közé tartozik, akiért megőrülnek a fiatal lányok. KKevin koncertjein valósággal extázisba esnek, ha meglátják a színpadon a rappert. Az elmúlt időszakban jelent meg róla olyan cikk, amiben különböző hölgyekkel hozták össze, de hogy valójában hogyan is áll a párkapcsolattal?

KKevin reméli, szerelmi fronton is sikeres lesz (Fotó: YouTube/Frizbi TV)

KKevin félt a csalódástól

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban mesélt őszintén.

Nem nagyon találtam meg azt a lányt, akit el tudnék viselni hosszú távon.

– Nyilván jönnek-mennek a nők az életemben, de egyelőre most ott tartok, hogy akivel találkozom, már pár nap után vágyom a magányra. És nem arra, hogy velük legyek. De szerintem ez idő kérdése, aztán majd jön, akinek jönnie kell. Legalábbis bízom benne. Egyébként szeretek valakihez odabújni, csókolgatni, babusgatni, jó lenne, ha lenne, de nincs – mondta a 23 éves Kevin, aki azt is elárulta, korábban volt hosszú távú kapcsolata. De hogy volt-e szerelmes? Meglehetősen elbizonytalanodott ebben a kérdésben.

– Két releváns kapcsolatom volt idáig, mind a kettő a lányt szerettem, de nem tudom, hogy szerelem volt-e. Annyira fiatalnak gondolom magam, lehet, hogy majd egyszer jön egy lány, aki iránt tényleg úgy érzek, és akkor mondom azt, hogy ez a szerelem – mondta, majd hozzátette, idáig mindig ő bontotta a kapcsolatait, még sosem dobták.

Óvom magam picit a csalódástól, nem tudom, miért, de nehezen kötődök.

– Inkább ellökök valakit magamtól érzelmileg, mintsem közel engedjem, és bántsam. Tudom, ez nem jó, de ez az igazság – tette hozzá.

A rappernek eddig két komoly kapcsolata volt (Fotó: YouTube/Frizbi TV)

Eddig csak idősebb barátnői voltak

A népszerű rapper őszintén beismerte azt is, sok egyéjszakás kalandja volt. Vannak olyan lányok az életében, akikkel jól érzi magát, de kapcsolatot nem tud velük elképzelni. Biztos jó hír minden rajongónak, hogy Kevin szíve jelenleg szabad. De hogy milyen lányok jönnek be neki? Ezt is megfogalmazta.

– A kis cuki, vékony, törékeny testalkatú lányokat szeretem – mondta, ám azt mellette kihangsúlyozta, nem nagyon jönnek be a fiatalok, volt már 33 éves barátnője is, egyelőre a tőle valamivel idősebb hölgyeket tudja elképzelni maga mellett.