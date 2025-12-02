Király Linda legendás szerepe az Operaház Fantomjába: „Konkrétan kiestem a csónakból”

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A színpad varázsa sosem fakul, különösen, ha valaki Christine-ként tündököl. Király Linda személyes élményeivel idézi fel első nagy musical-szerepét az Operaház Fantomjában. Izgalom, bakik és felejthetetlen pillanatok kísérték pályafutását.

Az Operaház Fantomja generációk óta az egyik legkiemelkedőbb musical a Madách színház színpadán. A darab látványvilága, zenéje és komplex szereplő gárdája minden előadásban lenyűgözi a közönséget. Király Linda már fiatalon a főszerepben tündökölhetett, és azóta is meghatározó élményként gondol vissza a darabra. Most egy estére visszatért, hogy újra átélje a varázslatot, és megossza személyes élményeit a Borssal.

Király Linda az 1000. Operaház fantomja előadáson kollégáival
Király Linda a Madách színházban kollégái közt ünnepelt (Fotó: Bors)

Király Linda és az első nagy musical szerep

Linda elmesélte, mennyire különleges érzés volt fiatalon ilyen magas színvonalú darabban főszerepet játszani. Emlékei között élénken él az az energia és családi hangulat, ami a próbákon körülvette. Számára maga a darab, az egész előadó csapat munkája csodának számított. Az Operaház Fantomja nemcsak a szakmai fejlődésében, hanem a személyes élményeiben is fontos helyet foglal el.

Szürreális itt lenni újra. Emlékszem arra, amikor elkezdtük, akkor épp, hogy 18 éves lehettem. Tehát az, hogy ugyanaz az energia, ugyanaz a családi hangulat itt körbevesz ennyi év után, az egy igazi csoda. Maga ez a darab, ez az egész darab egy csoda. Mindenki, aki részt vett benne, nagyon különleges.

A szerep kihívásokkal is járt, hiszen Linda akkor még nem beszélte tökéletesen a magyart, és logopédushoz járt, hogy a színpadon természetesen hangozzon a szerepe. Ezek az emlékek ma is mosolyt csalnak az arcára, miközben visszagondol pályafutása egyik legfontosabb pillanatára.

Király Linda legnagyobb bakija az Operaházban

Az Operaház Fantomjában történt legnagyobb bakija pedig igazán legendássá vált a színpadon. A látványos csónakjelenet során a szárazjég borította „tavon” véletlenül bizony kiesett a csónakból. A váratlan helyzetben viszont találékonyan reagált, és a nézők nem győztek nevetni a jeleneten:

Egyik legnagyobb vastapsom volt, amikor a csónakkal mentem le a Fantommal. Úgy néz ki az egész színpad, mintha csónakáznánk egy tavon, szárazjég borít mindent. Hát elindult a csónak, és én konkrétan kiestem hátrafelé a csónakból. Mit kezdtem el csinálni? Elkezdtem úszni! Óriási nevetés tört ki, aztán visszaemelt a Fantom, de sikere volt, az biztos. Hát akkor ez legendásra sikerült, így is, úgy is. Kinek jutna eszébe a szárazjégben úszni? Komolyan mondom, hát nekem.

A baki nem rontotta az előadás hangulatát, sőt, még emlékezetesebbé tette a szereplői pályafutását. A közönség és a színészek egyaránt élvezték a spontaneitást, ami a darab varázsához tartozott.

Király Linda és a Fantom
Király Linda Az Operaház fantomja mellett pózolt (Fotó: Bors)

Kedvenc dalok és nosztalgia

A musical legkedvesebb pillanatai közé a duettek és a személyes érzelmekkel átszőtt jelenetek tartoznak. Linda különösen szerette azokat a dalokat, amelyekhez erős érzelmi kötődés fűzte, például a temetőjelenetben előadott számot apukájára gondolva:

Ó, a kedvenc dalom természetesen a duett a Fantommal, de volt még egy kedvencem, amit a temetőben énekeltem, apukámra visszagondolva. Az egy gyönyörű dal, azt nagyon-nagyon szerettem. Hiányzik a darab, szerettem nagyon játszani ezt a szerepet.

Az Operaház Fantomja Király Linda pályafutásának tehát meghatározó darabja maradt. Egy dolog pedig biztos: baki ide vagy oda, minden egyes részlet hozzájárult ahhoz, hogy a musical örök emlékként éljen a nézőkben.

 

