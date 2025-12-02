Király Linda legendás szerepe az Operaház Fantomjába: „Konkrétan kiestem a csónakból”

Az Operaház Fantomja generációk óta az egyik legkiemelkedőbb musical a Madách színház színpadán. A darab látványvilága, zenéje és komplex szereplő gárdája minden előadásban lenyűgözi a közönséget. Király Linda már fiatalon a főszerepben tündökölhetett, és azóta is meghatározó élményként gondol vissza a darabra. Most egy estére visszatért, hogy újra átélje a varázslatot, és megossza személyes élményeit a Borssal.
Linda elmesélte, mennyire különleges érzés volt fiatalon ilyen magas színvonalú darabban főszerepet játszani. Emlékei között élénken él az az energia és családi hangulat, ami a próbákon körülvette. Számára maga a darab, az egész előadó csapat munkája csodának számított. Az Operaház Fantomja nemcsak a szakmai fejlődésében, hanem a személyes élményeiben is fontos helyet foglal el.
Szürreális itt lenni újra. Emlékszem arra, amikor elkezdtük, akkor épp, hogy 18 éves lehettem. Tehát az, hogy ugyanaz az energia, ugyanaz a családi hangulat itt körbevesz ennyi év után, az egy igazi csoda. Maga ez a darab, ez az egész darab egy csoda. Mindenki, aki részt vett benne, nagyon különleges.
A szerep kihívásokkal is járt, hiszen Linda akkor még nem beszélte tökéletesen a magyart, és logopédushoz járt, hogy a színpadon természetesen hangozzon a szerepe. Ezek az emlékek ma is mosolyt csalnak az arcára, miközben visszagondol pályafutása egyik legfontosabb pillanatára.
Az Operaház Fantomjában történt legnagyobb bakija pedig igazán legendássá vált a színpadon. A látványos csónakjelenet során a szárazjég borította „tavon” véletlenül bizony kiesett a csónakból. A váratlan helyzetben viszont találékonyan reagált, és a nézők nem győztek nevetni a jeleneten:
Egyik legnagyobb vastapsom volt, amikor a csónakkal mentem le a Fantommal. Úgy néz ki az egész színpad, mintha csónakáznánk egy tavon, szárazjég borít mindent. Hát elindult a csónak, és én konkrétan kiestem hátrafelé a csónakból. Mit kezdtem el csinálni? Elkezdtem úszni! Óriási nevetés tört ki, aztán visszaemelt a Fantom, de sikere volt, az biztos. Hát akkor ez legendásra sikerült, így is, úgy is. Kinek jutna eszébe a szárazjégben úszni? Komolyan mondom, hát nekem.
A baki nem rontotta az előadás hangulatát, sőt, még emlékezetesebbé tette a szereplői pályafutását. A közönség és a színészek egyaránt élvezték a spontaneitást, ami a darab varázsához tartozott.
A musical legkedvesebb pillanatai közé a duettek és a személyes érzelmekkel átszőtt jelenetek tartoznak. Linda különösen szerette azokat a dalokat, amelyekhez erős érzelmi kötődés fűzte, például a temetőjelenetben előadott számot apukájára gondolva:
Ó, a kedvenc dalom természetesen a duett a Fantommal, de volt még egy kedvencem, amit a temetőben énekeltem, apukámra visszagondolva. Az egy gyönyörű dal, azt nagyon-nagyon szerettem. Hiányzik a darab, szerettem nagyon játszani ezt a szerepet.
Az Operaház Fantomja Király Linda pályafutásának tehát meghatározó darabja maradt. Egy dolog pedig biztos: baki ide vagy oda, minden egyes részlet hozzájárult ahhoz, hogy a musical örök emlékként éljen a nézőkben.
