Király Linda hatalmas örömhírrel lepte meg rajongóit

Király Linda meglepte rajongóit, és egy új bejegyzést tett közzé „Új zene.. új Klipp.. új minden.. hamarosan” címmel. A rajongók pedig nagy örömmel fogadták a hírt. Hiszen az énekesnő legutolsó slágere egy 2023-as „Bánj velem szépen” című szám, mely nagy sikert ért el a zenei megosztókon. Így a sok várakozás után rögtön el is kezdődtek a találgatások, hogy vajon mikor is hallhatják Linda új dalát a fanok.
A tehetséges énekesnő megszokott és kedvelt témája egyértelműen a szerelem és az érzelmek köré épül. De vajon az új zene is erről szólhat majd? Többek közt erre is választ adott a Borsnak:
„A legújabb dal a szerelemről fog szólni” - árulta el Király Linda a Borsnak, majd így folytatta:
Azok az érzések, amik elindulnak leginkább egy szerelemben és arról, hogy lehet önmaga valaki egy kapcsolatban.
Így az is világossá vált, hogy egy személyes történetet és élményt fog bemutatni a dal. Király Linda azt is elárulta, hogy nem a szöveget zenésítették meg, hanem a dallamhoz kerestek megfelelő témát.
„Jött egy dallam, és most először azután jött a szöveg. Az ágyam mellett ott van a recorder, hogy folyamatosan fel tudjam venni, hogy ha valami jön ötletként” - mesélte a Borsnak.
Azt, hogy Linda visszatérése a zenei piacra csak a mostani dal erejéig szól, vagy belelendült a dalszerzésbe, szintén megválaszolta lapunknak.
„Pihenés az nincs, folyamatosan dolgozom, sőt azóta még három dalt írtunk és felvettünk” - lelkendezett Linda.
A kiváló magyar énekesnő tehát nagyon elfoglalt, és ihletett alkotói időszakát éli. Zárásként pedig elárulta, hogy ennek gyümölcsével mikor találkozhatnak a rajongók.
„Az a terv, hogy szeptember vége, október eleje” – zárta Király Linda.
Az már egyszer biztos, hogy az énekesnő a legjobb formájában van mind testileg, mint pedig párkapcsolatilag. Egyszerűen ragyog és ezt a rajongók is észrevették, mindenki csak dicsérni tudja az alakját. Linda több, mint 20 kilogrammot fogyott kemény munkával és kitartásával. „Nagyon jól érzem magam a bőrömben, nyilván ebben nagyon sok meló van” – számolt be korábban a Ripost-nak.
Ezt párja Simon is elismeri és büszke rá, bár az intenzív edzés és munka miatt háttérbe szorult a kapcsolatuk. De párja mindenben támogatja és mellette áll.
