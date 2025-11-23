Házasság első látásra: megfagyott a levegő, Miló Viki megalázta volt férjét

A Házasság első látásra idei évada az előző kettőhöz hasonlóan óriási népszerűségnek örvendett, rengetegen drukkoltak a pároknak, hogy valódi szerelem szövődjön közöttük. Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata nem indult egyszerűen, hiszen viszonylag hamar a felszínre került Viki gyermekkori abúzusa, amely traumát egészen napjainkig feldolgozatlanul cipelt magában.

Házasság első látásra Attila és Miló Viki története nem folytatódik tovább, Viki a válás mellett döntött (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra 2025: Miló Viki nem kímélte Attilát

Bár Viki drámája alaposan rányomta a bélyegét a kettejük kapcsolatára, úgy tűnt azért, hogy voltak jó pillanataik is a kísérlet során. Ennek legkézzelfoghatóbb jele már az oltárnál megmutatkozott, amikor Attila kifejezetten megörült a világbajnok sportolónak, Viki pedig megnyugodott, amikor megpillantotta leendő férjét. Nem sokkal később azonban félrecsúszott valami, Viki ugyanis túlságosan arrogánsnak érezte Attila közeledését. Az együtt töltött időszak ezek után kicsit sem volt konfliktus mentes, sőt sok esetben kifejezetten harsányra sikeredett.

Péntek este aztán elérkezett a végső döntés ideje, amikor mindkét fél dönthetett arról, hogy folytatni szeretné a kapcsolatot, vagy inkább az egyedüli távozás mellett teszi le a voksát. Attila egy viszonylag rövid levél felolvasása után igennel döntött Viki mellett, az erre adott válasz azonban meglepő és némileg megalázó is volt egyszerre. „Általad láttam rá a saját megdolgozandó feladataimra” – kezdte Viki, majd rendkívül részletesen kifejtette mindazt, ami ezidáig Attilával kapcsolatban bántotta.

Elgondolkodtam, hogy mi lett volna, ha a lakodalmunk másképp alakul. Ha megkapom tőled azt a türelmet, amit kértem. Ha ez a türelem nem csak a nyilvánosságnak szól, mint ahogy a velem való törődésed sem.

Viki hozzátette: úgy érzi, Attila semmi mással, csak magával és a szerepléssel volt elfoglalva és nem a kettejük kapcsolatát helyezte előtérbe. „Nem a feleségednek, hanem a külvilágnak és a szakértőknek akartál megfelelni.” – vágta a fejéhez. Attila ezen a ponton láthatólag már nézni sem tudott hová az erős szavak hallatán, egy lábáról a másikra táncolt és értetlenül próbálta elraktározni magában Viki szavait.

Most már egyértelmű számomra, hiába próbállak oly sokszor mentegetni magam előtt, ha másképpen alakul a történetünk eleje, a döntésem akkor is ugyanaz lett volna mint most, hiszen a személyiség, amivel te rendelkezel, abba én biztosan sosem tudtam volna beleszeretni. Ne haragudj, de a házasságunkat nem szeretném tovább folytatni.

A döbbenetes pillanatok után Attila egy halk „Elfogadom” kíséretében vette tudomásul Viki döntését.