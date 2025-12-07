A Házasság első látásra sztárja Dávid Petra volt férje mellett kötött ki: „Hallottam róla egy s mást”

A Házasság első látásra 3. évada furcsa fordulattal ért véget Zsolt és Rebeka számára, hiszen míg a fiatal lány folytatni szerette volna a házasságot, addig férje válást javasolt, azzal az ígérettel, hogy utána tiszta lappal kezdik az ismerkedést. Ez a terv azonban úgy tűnik, nem vált be, ugyanis nem csak, hogy szakítottak, de Becca már más oldalán mosolyog. Új kedvese ráadásul nem is akárki, a Házasság első látásra 1. évadának egyik szereplője, Dávid Petra exe, Kabai Andris lett a szerencsés. Most kiderült, mi minden történt velük a forgatás óta.

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára végül szakítással végződött, de az énekesnőre mégis a műsor által talált rá a szerelem (Fotó: TV2)

Deák Rebeka és Kabai Andris immár egy pár, de az igazán szemfüles rajongóknak ez egyáltalán nem meglepetés. A kommentelők között ugyanis akadtak jó néhányan, akik arról pletykáltak, hogy a Loving Armsként is ismert DJ és a Becca művésznéven tevékenykedő énekesnő egymásra talált. A Tények Pluszból most az is kiderült, hogy hogyan.

„Volt körülbelül 3-4 hónap holttér az életemben, amikor már vége volt a kísérletnek, de még nem indult el a műsor, és nem láttam, hogy mit műveltünk. És ebben a holttérben mi már beszélgettünk. Szeptember környékén megkerestem Andrist, mert volt egy zenei kérdésem, jogok meg ilyesmi, és ő ebben elég profi” – kezdte Rebeka.

Elkezdtünk így random beszélgetni egymással, és azt vettük észre, hogy ezek már nem ilyen 10 perces beszélgetések, hanem éjszakába nyúlóak. Utána voltunk kirándulni, csak így barátilag, mert összeverődött egy jó társaság, de még akkor sem tekintettünk úgy egymásra

– vette át a szót Andris.

Bár Brem Laci tért vissza a Házasság első látásra 2025-ös évadában, mégis Kabai Andris találta meg a szerelmet idén (Fotó: Kabai András)

A Házasság első látásra Andrisa nem tűnt megbízhatónak

A lemezlovas igencsak nagy Casanova hírében állt az első évadban, és azután is, hiszen több egykori szereplővel is hírbe hozták, köztük Nagy Renivel és Kovács Renivel is. De a vonzalom végül erősebb volt Rebeka félelmeinél.

Amikor először elkezdtünk így szikrázni, az egy olyan pont volt, amikor már elég biztonságosnak érzetem a terepet, mivel hallottam róla egy s mást, és nem az tetszett meg. Szóval egy lépésről lépésre épülő folyamat eredménye az, hogy mi most így itt ülünk

– vallotta be őszintén Becca.