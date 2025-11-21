A Házasság első látásra sztárja kitálalt Miló Vikiről: „Undort vált ki az emberekből”

A Házasság első látásra 2025-ös évadában Miló Viki is szerencsét próbált, de ez sajnos nem hozta meg neki a vágyott szerelmet. A világbajnok ökölvívó a műsor kezdete óta rengeteg támadással szembesül, amit cseppet sem lehet könnyű feldolgozni, különösen, hogy egy régi trauma is feltört benne, amivel szintén épp most próbál megküzdeni. A Házasság első látásra 1. évadának sztárja, Kabai Andris jól ismeri ezt az érzést, hiszen Dávid Petra férjeként ő maga sem volt éppen pozitív karakter, de ilyen gyűlöletcunami még rá sem zúdult. Most el is mondta a véleményét a helyzetről.

A Házasság első látásra 3. évadáról mondott véleményt az első szezon Casanovája, Kabai Andris (Fotó: hot! magazin archív)

A Házasság első látásra Andrisa is nyomon követi a kísérlet új évadának alakulását, aminek kapcsán megállapította: Miló Viki olyan helyzetbe került, amire senki sem számított.

„Miló Viki helyében nem lennék. Szerintem ő még rosszabbul jön ki ebből az egészből, mint anno én. Mondjuk én hál’ Istennek a kommenteken kívül nem éreztem ennek a negatív hatását, mert személyesen rengeteg szeretet is kaptam, de szerintem ő nem” – vágott bele Andris.

Nem tudom megérteni, hogy neki ezzel mi a célja, vagy tényleg milyen traumák vannak a háttérben, de neki ez nem annyira pozitív. Sőt, én azt hiszem, hogy ő már nem is unszimpátiát, hanem inkább már undort vált ki az emberekből. Nagyon durva. Úgyhogy mégiscsak van, akinek sikerült leköröznie engem

– jelentette ki.

Miló Viki férje, Janicsek Attila miatt rengeteg negatív kommentet kap, a legtöbben azt gondolják, rosszul bánik vele (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Beccája a közönségkedvenc?

Persze a negatívumok mellett akad olyan karakter is, akit mondhatni szinte mindenki szeret, legalábbis Andris szerint. Ő pedig nem más, mint Deák Rebeka, akivel nemrég hírbe is hozták a dj-t, bár ő tagadja, hogy barátságnál több lenne közöttük. Ennek ellenére nagyon elismerően beszélt az énekesnőről.

„Szerintem Becca alapesetben is olyan, mint a műsorban. Mindig nagyon pozitív, és úgy látom, hogy a problémákat is inkább kibeszélni, megoldani szeretné. Ő szerintem sokkal közelebb van az igazsághoz, mint én voltam, olyan értelemben, hogy nekem azért volt hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy mit sikerült megmutatni magamból. Szóval Becca egy abszolút szerethető karakter, akihez könnyen tudnak a nézők is kapcsolódni, és az ő esetében szerintem nincs arról szó, hogy ne köszönne vissza a valódi énje” – mondta el őszintén.