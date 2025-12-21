Az édesanyák is kiálltak a béke mellett a Háborúellenes Gyűléseken!

Szombaton megrendezésre került az ötödik, egyben utolsó Háborúellenes Gyűlés. Az idei találkozók több ismert művészt és énekest is megmozgattak, akik büszkén álltak ki ország-világ elé. Szegeden minden eddiginél nagyobb tömeg volt, ismét Szabó Zsófi és Rákay Philip műsorvezetésével zajlott a béke ünneplése.
Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban
– árulta el lapunknak a háromgyerekes családanya. Kucsera Gábor felesége azt is hozzátette, hogy kiemelten fontos a biztonság, amit a kormány minden erejével próbál elérni. Ezzel a mondattal megerősítette a gyűlések legfontosabb üzenetét, ami a béke megtartása Magyarországon.
Abszolút békepárti vagyok. Kicsit érintett is vagyok, hiszen délvidéki származásúként már megéltünk harminc éve egy háborút. A bombáknak a hangja nagyon ijesztő volt és nem vagyok hajlandó félelemben élni
– mondta az énekesnő a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen. Az operaénekesnőnek egy örökbefogadott lánya van, akinek nem kívánja a háború okozta borzalmakat. A családanyák kifejezetten érintettek ebben a témában, mivel nem szeretnék, ha a háború elszakítaná tőlük gyermekeiket. Emellett azt is kiemelte a művésznő, hogy a digitális tér nagy lehetőség a fiatalok elérésére, ami nagy célja a kormánypártnak.
Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van
– mondta korábban a négygyermekes családanya. A Digitális Polgári Körök találkozóján Edina fontosnak tartotta, hogy a számára legfontosabb témáról szólaljon fel, ami a családja volt. Édesanyja és dédnagymamája is szóba került, akiktől rengeteg tanítást kapott a korábbi szépségkirálynő.
Tóth Gabi a december 20-ai Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról a Borsnak, hogy milyen súlyos ára van egy elhúzódó háborúnak – nemcsak a jelenre, hanem a jövő generációira nézve is.
„Azon kívül, hogy értelmetlenül halnak meg emberek, ha nem gondolkodunk, akkor még az ükunokáink is ezt a háborút fogják megfizetni. Ne hagyjunk egy ilyen világot az utódainkra, ha nincs gyerekünk, akkor is a nemzetre kell gondolni. Másokra is kell gondolni a saját életünkön kívül. Én ezért képviselem a nemzeti oldalt, mert én abban nőttem fel, hogy akkor lesz békés közösség, ha foglalkozom a mellettem ülőkkel is, hogy mi van velük, még ha nem is a rokonaim.”
Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt
– mondta lapunknak az édesanya. Vivien hat gyermeket nevel együtt a férjével, aki emellett azt is kiemelte, hogy óriási megtiszteltetés volt nekik, hogy kiemelt vendégként vehettek részt az elképesztően sikeres eseményen. A modell fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez nem egy politikai esemény volt, hanem egy lelki megmozdulás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.