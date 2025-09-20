Kulcsár Edina vallomása a DPK gyűléséről: "Szerencsés időszakban lehetek anyuka!"

A Digitális Polgári Kör (DPK) mai nagygyűlésén Kulcsár Edina is felszólalt, hogy a család fontosságáról beszéljen. Nem a csillogásról vagy a karrierről szóltak a mondatai, hanem arról, ami a legfontosabb számára: az édesanyjáról és a dédnagymamájáról, illetve miért tartotta fontosnak, hogy megjelenjen a mai rendezvényen.

Kulcsár Edina egy személyes történetet is elmesélt a Digitális Polgári Kör talákozóján - Fotó: Mediaworks

Kulcsár Edina gyermekei kapcsán is felszólalt

„Nekem a családom a mindenem. Ha volt két szabad percem, én anyukámmal vagy dédimmel mentem el inkább fagyizni, mert sosem tudhatjuk, meddig vannak, meddig tölthetünk el közös pillanatokat” – mondta a DPK közönségének.

Azt is elárulta, hogy a dédnagymamája nevelte, aki egykor édesanyját is kivette az árvaházból:

Hál'istennek még most is él, és már négyszeres üknagymamának mondhatja magát, rengeteget tanított nekem

– tette hozzá Edina.

Rengetegen jöttek el a Papp László Sportarénába a Digitális Polgári Körök rendezvényre (Fotó: Mediaworks)

Biztonságban érzi magát itthon

G.w.M felesége arról is beszélt, milyen fontosnak tartja, hogy az édesanyák támogatást kapjanak:

„Nagyon szerencsés időszakban lehetek anyuka, maximálisan érzem, amekkora segítséget kapunk. Négy gyermekem van, sok kérdést kaptam, hogy vállalhattam be, amikor háború van, mire azt feleltem: azért, mert itt biztonság van” – fogalmazott az influenszer, ezzel éles különbséget téve hazánk és például Németország között.

A sztárparádé ezután pedig tovább folytatódott A Papp László Sportarénában. Oláh Gergő lépett a színpadra, aki elvarázsolta a közönséget szívmelengető produkciójával.