Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: „Biztonságban érzem itthon magunkat”

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlés ezúttal is rengeteg családot, hírességet és békepárti résztvevőt vonzott. A béke és a biztonság üzenete hónapok óta sorra tölti meg a stadionokat és sportcsarnokokat országszerte, és a rendezvények visszatérő üzenete – a családok védelme, a háborútól való távolmaradás fontossága – most is erősen rezonált a jelenlévőkkel. A közönség soraiban pedig többek közt Tápai Szabina is ott volt.

Tápai Szabina is részt vett a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

A Bors ezúttal Tápai Szabinát kérdezte a gyűlésen, aki nyíltan beszélt arról, hogy édesanyaként hogyan viszonyul a háború kérdéséhez.

Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– mondta a Borsnak Tápai Szabina.

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen őszintén vallott

Szabina szerint az, hogy Magyarország békében élhet, felbecsülhetetlen érték, ezért is tartotta különösen fontosnak, hogy személyesen is részt vegyen a kecskeméti eseményen. A gyűlés célja ugyanis épp az, hogy minden család érezze: az ország határain belül nyugalom, védelem és kiszámíthatóság várja őket.