Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: „Biztonságban érzem itthon magunkat”

Tápai Szabina
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 18:00
Háborúellenes Gyűlésbiztonság
Gyerekei védelméről vallott az egykori sztársportoló a kecskeméti Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögött. Lapunk kérdésére Tápai Szabina elárulta, miért érzi fontosnak, hogy részt vegyen a békepárti rendezvényen.
Nicole
A szerző cikkei

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlés ezúttal is rengeteg családot, hírességet és békepárti résztvevőt vonzott. A béke és a biztonság üzenete hónapok óta sorra tölti meg a stadionokat és sportcsarnokokat országszerte, és a rendezvények visszatérő üzenete – a családok védelme, a háborútól való távolmaradás fontossága – most is erősen rezonált a jelenlévőkkel. A közönség soraiban pedig többek közt Tápai Szabina is ott volt.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét Tápai Szabina
Tápai Szabina is részt vett a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

A Bors ezúttal Tápai Szabinát kérdezte a gyűlésen, aki nyíltan beszélt arról, hogy édesanyaként hogyan viszonyul a háború kérdéséhez.

Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban

– mondta a Borsnak Tápai Szabina.

@borsonline

Tápai Szabina is részt vesz a Békemisszióban! Háromgyermekes anyukaként szeretné mindentől megóvni a csemetéit. Így természetesen a háborútól is és az erről szóló hírektől is. #bors #tápaiszabina #orbánviktor #háborúellenes

♬ eredeti hang – Bors - Bors

Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen őszintén vallott

Szabina szerint az, hogy Magyarország békében élhet, felbecsülhetetlen érték, ezért is tartotta különösen fontosnak, hogy személyesen is részt vegyen a kecskeméti eseményen. A gyűlés célja ugyanis épp az, hogy minden család érezze: az ország határain belül nyugalom, védelem és kiszámíthatóság várja őket.

Számomra kiemelten fontos, hogy a családok lássák, érezzék azt, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek. A szeretet, a béke, a hit és a közösség ereje – azt gondolom – mindenkinek olyan értékek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu