Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: „Biztonságban érzem itthon magunkat”

A december 6-ai kecskeméti Háborúellenes Gyűlés ezúttal is rengeteg családot, hírességet és békepárti résztvevőt vonzott. A béke és a biztonság üzenete hónapok óta sorra tölti meg a stadionokat és sportcsarnokokat országszerte, és a rendezvények visszatérő üzenete – a családok védelme, a háborútól való távolmaradás fontossága – most is erősen rezonált a jelenlévőkkel. A közönség soraiban pedig többek közt Tápai Szabina is ott volt.
A Bors ezúttal Tápai Szabinát kérdezte a gyűlésen, aki nyíltan beszélt arról, hogy édesanyaként hogyan viszonyul a háború kérdéséhez.
Én próbálom távol tartani az egész családomat attól, hogy a háborúról kelljen beszélnünk vagy mesélnünk. Biztonságban érzem itthon magunkat, és ezért minél kevesebbet foglalkozunk ezzel a kérdéssel otthon, a családban
– mondta a Borsnak Tápai Szabina.
Szabina szerint az, hogy Magyarország békében élhet, felbecsülhetetlen érték, ezért is tartotta különösen fontosnak, hogy személyesen is részt vegyen a kecskeméti eseményen. A gyűlés célja ugyanis épp az, hogy minden család érezze: az ország határain belül nyugalom, védelem és kiszámíthatóság várja őket.
Számomra kiemelten fontos, hogy a családok lássák, érezzék azt, hogy ebben az országban biztonságban élhetnek. A szeretet, a béke, a hit és a közösség ereje – azt gondolom – mindenkinek olyan értékek, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat
