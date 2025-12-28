Gáspár Evelin extrém dekoltázst villantott, őt szereti a Házasság első látásra sztárja

Mindig érdekes látni, hogy a Bors olvasóit milyen hírekkel sikerült leginkább a telefon vagy a monitor elé szögeznünk egy adott héten. Néha rácsodálkozunk a legolvasottabb cikkeink Top5-ös listájára, néha pedig előre tudjuk, melyik cikkünk szalad majd körbe igazán a netes térben. Mutatjuk, ezen a héten milyen témák taroltak! Közéjük tartozik például Gáspár Evelin dekoltázsa!

Gáspár Evelin dekoltázsa mindenkit lenyűgözött

(Fotó: Markovics Gábor)

Meghalt a Jóbarátok sztárja

December 22-én elhunyt Pat Finn

(Fotó: zignal_88/Shutterstock)

Pat Finn az ötödik stábtag, aki örökre távozott a Jóbarátok csapatából: James Michael Tyler, azaz Günther 2021-ben, Matthew Perry, azaz Chandler 2023-ban, Teri Garr, aki Phoebe anyját alakította, 2024-ben, Mike Hagerty pedig idén tavasszal hunyt el. December 24-én pedig újabb szomorú hír érkezett: két nappal korábban, december 22-én, hároméves, rákkal folytatott küzdelme után Patt Finn végleg lehunyta a szemeit. Mindössze 60 éves volt. Haláláról a Deadline számolt be.

Megmutatta szerelmét a Házasság első látásra Sanyája

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára inkább konfliktusokat hozott, mint boldogságot, ami máig nem változott. Hiába röppentek fel pletykák arról, hogy talán a kísérlet után egymásra találtak, az exférj ezt cáfolta. A 60 éves személyi edző azonban nem maradt sokáig szingli, ugyanis egy szőke bombázó személyében rátalált a szerelem, akit most meg is mutatott, sőt, a Borsnak a kapcsolatukról is mesélt.

Varga Sanya párja valóban egy fiatalabb hölgy lett, bár kihangsúlyozta, Ritával nem emiatt nem működött a házasságuk, és mostani kedvesében sem ez fogta meg. Azt viszont viccesen hozzátette, hálás exnejének, hogy „bevonzotta” neki ezt az új kapcsolatot.

„Rita állandóan mondogatta, hogy én fiatalabb nőre vágyom, és úgy tűnik, annyit emlegette, hogy tényleg bevonzotta nekem. Bár eddig azt mondtam, hogy negyven feletti hölgyekben gondolkodom, de negyven alatt is meg lehet találni azokat az értékeket, amik nekem is fontosak” – mesélte Házasság első látásra Sanya.

Házasság első látásra Sanya megmutatta új kedvesét (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Zsoltja kitálalt Rebekáról

Házasság első látásra: Zsolt kitálalt Rebekáról (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Zsoltja csendes típusnak tűnt a műsorban, és a TV2 reality-je óta sem „haknizott” a sajtóban. Nem úgy, mint exfelesége, Rebeka, akire azóta rátalált a szerelem, a műsor első évadából megismert Andris személyében. Zsolt eddig csendben figyelte az eseményeket, ám most kitálalt.