Gáspár Evelin extrém dekoltázst villantott, őt szereti a Házasság első látásra sztárja

Mindig érdekes látni, hogy a Bors olvasóit milyen hírekkel sikerült leginkább a telefon vagy a monitor elé szögeznünk egy adott héten. Néha rácsodálkozunk a legolvasottabb cikkeink Top5-ös listájára, néha pedig előre tudjuk, melyik cikkünk szalad majd körbe igazán a netes térben. Mutatjuk, ezen a héten milyen témák taroltak! Közéjük tartozik például Gáspár Evelin dekoltázsa!
Pat Finn az ötödik stábtag, aki örökre távozott a Jóbarátok csapatából: James Michael Tyler, azaz Günther 2021-ben, Matthew Perry, azaz Chandler 2023-ban, Teri Garr, aki Phoebe anyját alakította, 2024-ben, Mike Hagerty pedig idén tavasszal hunyt el. December 24-én pedig újabb szomorú hír érkezett: két nappal korábban, december 22-én, hároméves, rákkal folytatott küzdelme után Patt Finn végleg lehunyta a szemeit. Mindössze 60 éves volt. Haláláról a Deadline számolt be.
A Házasság első látásra Rita és Sanya számára inkább konfliktusokat hozott, mint boldogságot, ami máig nem változott. Hiába röppentek fel pletykák arról, hogy talán a kísérlet után egymásra találtak, az exférj ezt cáfolta. A 60 éves személyi edző azonban nem maradt sokáig szingli, ugyanis egy szőke bombázó személyében rátalált a szerelem, akit most meg is mutatott, sőt, a Borsnak a kapcsolatukról is mesélt.
Varga Sanya párja valóban egy fiatalabb hölgy lett, bár kihangsúlyozta, Ritával nem emiatt nem működött a házasságuk, és mostani kedvesében sem ez fogta meg. Azt viszont viccesen hozzátette, hálás exnejének, hogy „bevonzotta” neki ezt az új kapcsolatot.
„Rita állandóan mondogatta, hogy én fiatalabb nőre vágyom, és úgy tűnik, annyit emlegette, hogy tényleg bevonzotta nekem. Bár eddig azt mondtam, hogy negyven feletti hölgyekben gondolkodom, de negyven alatt is meg lehet találni azokat az értékeket, amik nekem is fontosak” – mesélte Házasság első látásra Sanya.
Házasság első látásra Zsoltja csendes típusnak tűnt a műsorban, és a TV2 reality-je óta sem „haknizott” a sajtóban. Nem úgy, mint exfelesége, Rebeka, akire azóta rátalált a szerelem, a műsor első évadából megismert Andris személyében. Zsolt eddig csendben figyelte az eseményeket, ám most kitálalt.
„Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az exfeleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát. Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról. Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár” – háborgott Deák Rebeka kapcsán Házasság első látásra Zsolt.
Megható bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Hódi Pamela. A sztáranyuka boldogan újságolta el a követőinek, nemrég valóra vált a Berki Krisztiánnal közös lánya, Nati kívánsága, ezzel pedig egy másik kislányé is hamarosan teljesülni fog.
„Nati nem kért mást karácsonyra, csak azt, hogy levágathassa a haját rövidre. Nagyon sokáig elleneztem, de beláttam, hogy ő bizony 12 évesen már igenis dönthet a haja hosszáról. Aztán egyszer csak azt mondta: „Anya, szeretném, ha parókát tudnának készíteni a hajamból egy rászoruló kislánynak.” Nos, akkor ott számomra el is dőlt a dolog” – árulta el Instagramon az influenszer egy videó kíséretében, amit itt tudsz megnézni.
Elképesztő formában van Gáspár Evelin. Gáspár Győző idősebb gyermeke ugyanis bombaformát villantott 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, ahol egy extra, mély dekoltázst villantó, teljesen testre feszülős fekete ruhában mutatta meg: nincs mit szégyellnie.
