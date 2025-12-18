"Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen" - Hódi Pamela nagy bejelentést tett

Hódi Pamela hihetetlen dologra szánta el magát. Ő sem gondolta volna, de hivatalosan megnyitotta TikTok csatornáját, amin divat és lakberendezési tanácsokat fog megosztani, leginkább olyan tartalmakat, amelyeket ő is szívesen "fogyaszt".

Hódi Pamela nagy bejelentést tett

Fotó: Mate Krisztian

Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen

– kezdte Pamela az izgalmas bejelentést.

Úgy döntöttem, hogy a mai nappal elindítom a TikTok oldalam

Majd hozzátette, hogy a platform még mindig nagyon messze áll tőle, de igyekszik megbarátkozni vele, hogy felvegye a fonalat.

Igyekszem a jó oldalát látni és megfogni azt, ami motiváló, illetve ajánlás/tanács lehet másoknak

– írta Pamela.

Elmondta azt is, hogy vannak olyan tartalmak, amik őt is érdeklik, így azon fog dolgozni, hogy ehhez hasonlókat tudjon megosztani a célközönséggel.

A sztáranyuka elmondta, hogy tartalmai közt lesznek sütős, főzős, divat és lakberendezési tartalmak is.

Bízom benne, hogy ott is olyan jó kis közösség alakul ki, mint itt az Instámon.