"Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen" - Hódi Pamela nagy bejelentést tett

Hódi Pamela hihetetlen dologra szánta el magát. Ő sem gondolta volna, de hivatalosan megnyitotta TikTok csatornáját, amin divat és lakberendezési tanácsokat fog megosztani, leginkább olyan tartalmakat, amelyeket ő is szívesen "fogyaszt".
Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen
– kezdte Pamela az izgalmas bejelentést.
Úgy döntöttem, hogy a mai nappal elindítom a TikTok oldalam
Majd hozzátette, hogy a platform még mindig nagyon messze áll tőle, de igyekszik megbarátkozni vele, hogy felvegye a fonalat.
Igyekszem a jó oldalát látni és megfogni azt, ami motiváló, illetve ajánlás/tanács lehet másoknak
– írta Pamela.
Elmondta azt is, hogy vannak olyan tartalmak, amik őt is érdeklik, így azon fog dolgozni, hogy ehhez hasonlókat tudjon megosztani a célközönséggel.
A sztáranyuka elmondta, hogy tartalmai közt lesznek sütős, főzős, divat és lakberendezési tartalmak is.
Bízom benne, hogy ott is olyan jó kis közösség alakul ki, mint itt az Instámon.
Pamela ezekkel egy időben három új videót is megosztott a platformon. Ahogy ígérte, a divat és lakberendezés kapott fókuszt első videóiban. Az elsőben új cipőjét mutatta be, a másik kettőben pedig tippeket adott és megosztotta, hogyan rendszerezi a dolgait.
