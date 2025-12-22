Szem nem maradt szárazon: ezt az egy dolgot kérte karácsonyra Hódi Pamela kislánya

Megható bejegyzést tett közzé a minap a közösségi oldalán Hódi Pamela. A sztáranyuka boldogan újságolta el a követőinek, nemrég valóra vált a Berki Krisztiánnal közös lánya, Nati kívánsága, ezzel pedig egy másik kislányé is hamarosan teljesülni fog.

Könnyfakasztó kéréssel állt elő Hódi Pamela lánya, Nati / Fotó: Gáll Regina / Bors

Megható, mit kért karácsonyra Hódi Pamela kislánya



Nati nem kért mást karácsonyra, csak azt, hogy levágathassa a haját rövidre. Nagyon sokáig elleneztem, de beláttam, hogy ő bizony 12 évesen már igenis dönthet a haja hosszáról. Aztán egyszer csak azt mondta: „Anya, szeretném, ha parókát tudnának készíteni a hajamból egy rászoruló kislánynak.” Nos, akkor ott számomra el is dőlt a dolog

- árulta el Instagramon az influenszer, egy videó kíséretében. Pamela ezután egy kérdéssel fordult a követőihez, miszerint melyek azok a helyek, ahol elfogadnak 28–30 cm hosszú, barna, egészséges hajat. A haj ugyanis direkt tincsenként lett levágva, mert így tudnak majd vele dolgozni a szakemberek.

A cég, akit én találtam, minimum 40 cm hajjal tud dolgozni. Sajnos nem értek a követelményekhez, de nagyon szeretnénk valakinek szebbé tenni a napjait egy szép parókával

- tette hozzá a sztáranyuka, mialatt a kommentszekcióban a rajongók odáig voltak ezért a nemes gesztusért, illetve az is elbűvölte őket, milyen szép nagylány lett Nati.

A videót és a posztot IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!